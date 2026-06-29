Jannik Sinner rompió el silencio sobre el dopaje, su rivalidad con Alcaraz y su vida privada

Jannik Sinner llega a Wimbledon 2026 consolidado como el vigente campeón del torneo y el líder absoluto del ranking mundial de la ATP. En una entrevista exclusiva concedida al diario británico The Telegraph, el tenista italiano de 24 años se mostró sumamente abierto al repasar los aspectos más complejos de su carrera, su concepción del éxito profesional y la búsqueda constante de un equilibrio fuera de las canchas.

La conversación con el medio europeo expone el retrato de un atleta obsesionado con la mejora continua, pero con una llamativa madurez para distanciarse de las presiones del circuito. Según las declaraciones reproducidas por el portal especializado Puntodebreak, el italiano reconoció que su mentalidad y la estructura de su entorno han sido pilares fundamentales para edificar su dominio actual en el tenis masculino.

Cómo vivió Jack Sinner la suspención por dopaje

El momento más complejo del diálogo estuvo vinculado a la suspensión de tres meses que debió cumplir durante la temporada 2025. El deportista había dado positivo en un control antidopaje por una contaminación accidental, un episodio que, si bien afectó su consideración pública, también modificó su perspectiva respecto del deporte de alto rendimiento.

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"Me di cuenta de que hay vida fuera del campo. Pasé mucho tiempo con mi familia y mi padre", confesó el tenista al recordar ese período de inactividad forzada. Sinner remarcó que ese alejamiento obligatorio de los certámenes le enseñó una lección de valor incalculable que difícilmente hubiera asimilado en la vorágine de la competencia semanal.

Para el líder de la clasificación ATP, el parate obligatorio terminó incidiendo de manera positiva en su evolución personal: "Me hizo mejor jugador, hasta cierto punto; fue bueno alejarme del tenis por un tiempo", admitió, al tiempo que valoró la importancia de compartir tiempo con sus seres queridos debido a la velocidad con la que pueden cambiar las circunstancias.

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La rivalidad de Jannik Sinner con Carlos Alcaraz

El panorama contemporáneo del tenis grande está marcado por la disputa directa con Carlos Alcaraz, con quien se ha repartido los títulos más trascendentes de las últimas temporadas. Ante la consulta sobre este duelo, que la prensa internacional proyecta como la sucesión natural de la era comandada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el italiano optó por bajar el tono de la confrontación.

"Carlos es un amigo, pero también un rival. Creo que las rivalidades pueden convertirse en buenas amistades", analizó el jugador de San Cándido. Asimismo, desestimó la idea de que el circuito internacional vaya a polarizarse exclusivamente entre ellos dos, argumentando que en cualquier momento pueden emerger nuevos competidores de élite.

La clave del rendimiento que lo llevó a hilvanar cinco títulos Master 1000 consecutivos radica, según su visión, en una planificación a largo plazo. Sinner detalló que los resultados del presente son la consecuencia directa del entrenamiento realizado cinco o seis meses atrás, ponderando los procesos de trabajo por sobre el talento natural.

Ante la consulta sobre su rivalidad con Alcaraz, que la prensa internacional proyecta como la sucesión natural de la era comandada por Roger Federer, Rafael Nadal y Novak Djokovic, el italiano optó por bajar el tono de la confrontación.



A pesar de la considerable distancia en puntos que mantiene sobre sus perseguidores en el ranking, el jugador mantiene una postura autocrítica: "A los 24 años, no se puede ser perfecto", sostuvo el tenista, quien remarcó la importancia de contar con un equipo técnico de confianza enfocado en corregir los pequeños detalles tácticos y físicos de su juego.

Su propuesta tenística conserva la impronta agresiva que adoptó desde la adolescencia, donde prefiere arriesgar con tiros ganadores antes que especular con las fallas del oponente. Esta búsqueda de protagonismo convive actualmente con una notable disciplina táctica y un desarrollo físico que le permite sostener el ritmo durante partidos de larga duración.

Respecto al legado que pretende dejar en la historia del deporte, Sinner rechazó la obsesión por las estadísticas y aseguró que compite para sí mismo. Su meta final es poder retirarse con la tranquilidad de haber hecho todo lo posible para alcanzar su máximo potencial, manifestando incluso que si debiera abandonar la actividad hoy mismo, lo haría con absoluta serenidad.

Finalmente, Sinner destacó que el dinero es un factor secundario para su familia, al punto de que sus padres continúan desempeñándose en su negocio habitual a pesar de los ingresos millonarios de su hijo. Para el número uno del mundo, los momentos compartidos en la intimidad representan el verdadero sostén para tolerar las exigencias de la alta competencia.

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