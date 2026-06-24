Quién es Juan Manuel Cerúndolo, el joven zurdo que hace historia y brilla sobre el césped de Eastbourne

Nacido en Buenos Aires el 15 de noviembre de 2001, Juan Manuel Cerúndolo creció en un hogar donde el deporte blanco era religión. Su padre, Alejandro "Toto" Cerúndolo, fue tenista y entrenador, lo que marcó el destino de sus hijos desde la infancia.

A diferencia de su hermano mayor Francisco, actual top 30 del planeta, Juan Manuel adoptó un estilo de juego completamente diferente. Mientras "Fran" destaca por una derecha destructiva y un juego de alta velocidad, el menor de la familia construyó su camino a base de táctica, paciencia y una zurda sumamente talentosa.

Francisco Cerúndolo avanzó a semifinales del ATP de Queens y se ilusiona con el título en vísperas a Wimbledon

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Una carrera que no podía arrancar mejor

En el circuito profesional lo apodan "La Computadora", una definición perfecta para un jugador que compensa la falta de potencia física con una lectura milimétrica del juego. Su capacidad para mover a los rivales y cambiar los ritmos de la pelota se convirtió en su principal marca registrada.

El mundo del tenis internacional descubrió su potencial en febrero de 2021. Con apenas 19 años y desde el puesto 335 del ranking mundial, el porteño ingresó desde la clasificación y se coronó campeón del ATP 250 de Córdoba, transformándose en uno de los debutantes más jóvenes en ganar un título en la historia del circuito mayor.

Tras aquel impacto inicial, el jugador debió atravesar un proceso de maduración física y lidiar con recurrentes lesiones musculares. Lejos de frustrarse, el tenista trabajó en su bache físico junto a su equipo técnico liderado por el experimentado Sebastián Prieto, exentrenador de Juan Martín del Potro.

Francisco Cerúndolo es finalista del ATP de Queens tras un triunfazo ante Nakashima

La metamorfosis de Juan Manuel Cerúndolo en canchas rápidas y césped

La temporada actual expone la versión más completa y madura del tenista porteño. Afianzado en el puesto 45 del ranking mundial de la ATP, Cerúndolo demostró que su tenis ya no se limita exclusivamente a las tradicionales canchas lentas de polvo de ladrillo de la región.

Hace apenas unas semanas, el menor de la dinastía familiar captó la atención de la prensa especializada al alcanzar los octavos de final en Roland Garros, donde firmó la victoria más trascendente de su carrera al eliminar al italiano Jannik Sinner en el complejo escenario parisino.

El verdadero punto de inflexión en su mentalidad se produjo esta semana en el ATP 250 de Eastbourne. El torneo británico de Devonshire Park, que sirve como antesala oficial del Abierto de Wimbledon, se convirtió en el testigo de su histórica conversión en superficies rápidas.

Con apenas 19 años y desde el puesto 335 del ranking mundial, el porteño ingresó desde la clasificación y se coronó campeón del ATP 250 de Córdoba, transformándose en uno de los debutantes más jóvenes en ganar un título en la historia del circuito mayor.

Sobre las canchas de pasto inglés, el zurdo de 24 años encadenó por primera vez dos triunfos consecutivos sobre césped en el cuadro principal de un torneo de la máxima categoría. El logro quiebra una barrera psicológica para su juego, históricamente adaptado a los peloteos largos sobre arcilla.

En su debut en el certamen de Gran Bretaña, el argentino batalló durante tres sets para imponerse al belga Raphael Collignon. La confirmación de su gran presente llegó este miércoles en los octavos de final, donde despachó al local Arthur Fery por 6-2 y 7-6 (7-2) en una hora y media de juego.

La destacada producción en Eastbourne mantiene una mística particular para su entorno. Se trata del mismo escenario británico donde su hermano mayor, Francisco Cerúndolo, alzó el trofeo de campeón tres temporadas atrás, un hito que ahora Juan Manuel busca emular con sus propias armas.

El desafío inmediato para el tenista argentino será meterse por primera vez entre los cuatro mejores de un torneo sobre pasto. Este jueves buscará el boleto a las semifinales ante el británico Toby Samuel, quien ingresó al cuadro como perdedor afortunado tras eliminar al platense Thiago Agustín Tirante.

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