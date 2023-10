Jesica Cirio negó que con Insaurralde hubiera firmado acuerdo millonario

Hay ámbitos judiciales donde se declara como testigo o como imputado en una causa; y está el ámbito televisivo. Allí, los jueces, los fiscales, se corporizan en conductores o periodistas quienes buscan una declaración que produzca rating, que además repliquen otros medios, y por supuesto, lo máximo es conseguir una confesión, o una nueva acusación que implique a más personas que si son famosas o poderosas, mucho mejor.

Cirio: "No podía no salir a decir nada cuando se dicen tantas cosas".



Jesica Cirio pasó primero por el estrado televisivo, en este caso, el Noticiero de la gente, un programa semanal donde tres periodistas-fiscales tuvieron a la modelo-conductora en el sillón de declarante. El efecto inicial fue un promedio de diez puntos de rating, cifra superior a lo acostumbrado por el Noticiero..., y los casi cincuenta minutos de entrevista estuvieron en radio, televisión, medios online y redes. El otro efecto, el de sí las palabras de Jesica Cirio fueron convincentes, es más complicado de mensurar.

¿Por qué iniciaron causa judicial a Jesica Cirio?



"Para mí fue una sorpresa como para todos ustedes; me desayuné con eso”, dijo Jesica Cirio en referencia a las imágenes del sábado último, donde se veía a su ex marido Martín Insaurralde con la modelo Sofía Clerici, a bordo de un yate en Marbella, en un a sucesión de situaciones que parecían propias del menemismo. Esas imágenes se dieron un día antes del primer debate presidencial, y determinaron la renuncia del político como jefe de gabinete de Axel Kicillof, también su eliminación de la boleta electoral de Lomas de Zamora, y el inicio de una serie de investigaciones judiciales sobre su patrimonio. En esto también tiene similar causa Jesica Cirio e incluso Sofía Clerici.

¿Qué dijo Sofía Clerici de su viaje a Marbella?

Puerto Madero. “Hay cosas que las tiene que explicar él (Insaurralde)”, señalo Cirio ante Germán Paoloski, Mauro Szeta y Milva Castellini. “Yo puedo hablar de mí, de mis viajes y de mi vida que es la misma que llevo antes de conocer a él. Trabajo desde que tengo diez años; y hoy tengo treinta y ocho. Mi vida fue siempre igual. Esa es la realidad”. Durante del reportaje, Jesica Cirio aclaró algunos “mitos” producidos por usinas periodísticas. Durante su matrimonio con Insaurralde, nunca vivieron en departamento alguno de Puerto Madero, ni en pisos que gestiona el complejo Faena. En ese tiempo, el matrimonio habitó Lomas de Zamora, San Vicente, y el departamento de Palermo que Cirio tiene desde que era soltera, y al que regresó en noviembre de 2022 cuando se separó de Insaurralde.

Cifras y cuentas. Además, negó que ella hubiera tenido alguna vez cuentas bancarias en Uruguay y que hubiera firmado un acuerdo de divorcio por veinte millones de dólares. “Esos veinte millones nunca existieron, jamás hubo un arreglo de ese tipo, ni se llegaron a hablar de esas cifras”, se explayó. Dicha cifra había comenzado a circular un par de semanas antes de la aparición de las imágenes de Insaurralde en Marbella. “En julio firmamos el divorcio, solo eso, quedan arreglar cuestiones relacionadas con la hija que tenemos en común”, aclaró Cirio.



Otro capítulo de esta derivación de las imágenes de Marbella, son las aparición de un llamativo listado viajes que Martín Insaurralde realizó incluso desde antes de su relación con Jesica Cirio. Uno de los lugares coincidentes entre ambos es Colombia. De los de su ex, ella dijo –como cuando se le preguntó sobre otras cuestiones de él– que son cosas que Insaurralde debe responder. De sus vuelos a Bogotá, Cirio argumentó que durante un año y medio aproximadamente viajó allí porque tras la muerta de una tí que vive en Bogotá, sus primos de corta edad habían quedado al shockeados, y necesitaban contención familiar. Ése fue el motivo esgrimido.

Álbum. Insaurralde y Cirio se conocieron en 2013, se casaron en noviembre de 2014. Se separaron en 2022.





Interrogantes. ¿Cómo puede ser que ella no supiera qué hacía su marido? ¿Por qué dice no haber notado nada fuera de lo normal respecto de sus gastos? ¿El aumento patrimonial de su pareja no le resultaba llamativo? ¿Es posible que conviviendo casi diez años, ella fuera ajena a todo esto que se abrió de Insaurralde desde hace una semana? Esta fue la línea que siguieron Paoloski, Szeta y Castellini, expresadas en preguntas y repreguntas que se repitieron en varias partes del reportaje. A todas, Jesica Cirio dio respuestas y su explicación, y la percepción de si decía la verdad o no, es por demás subjetiva. Será en declaraciones judiciales donde frases y elementos de prueba de un veredicto formal. “Nunca me imaginé estar en esta situación. Estoy a entera disposición de lo que sea necesario. Necesito trabajar, amo trabajar y quiero que esto se resuelva lo más rápido posible”, señaló Cirio quien el domingo conducirá de La peña del morfi.