Julia Roberts debutó en el Festival de Venecia con un film polémico

Julia Roberts pisó por primera vez la alfombra roja del Festival de Venecia. Allí llegó con el equipo de After the hunt (Después de la cacería), una película de Luca Guadagnino, que tuvo première pero está fuera de competición. La mencionada película, explicaron, es un thriller psicológico en el que la actriz interpreta a una profesora de Filosofía que se ve confrontada a un supuesto caso de agresión sexual en la Universidad de Yale, donde trabaja.

“No estamos haciendo ninguna declaración de principios, estamos retratando a estos personajes en un momento concreto” y “desafiando a la gente a conversar y a emocionarse o a enojarse, depende de cada uno”, dijo Roberts a los medios acreditados. “La humanidad está perdiendo el arte de la conversación y si haber hecho esta película sirve de algo, haciendo que todo el mundo se hable, eso es lo más emocionante que, creo, podíamos conseguir”.

Clooney y Stone. Hollywood también envió al Festival de Venecia a George Clooney y Emma Stone, quienes participan en respectivas películas que compiten por el León de Oro. En el caso de Clooney, es con Jay Kelly, que dirigió Noah Baumbach, y en la que el galán de 64 años se mete en la piel de un reconocido actor que sufre una crisis de identidad. Obsesionado con fortalecer la relación con sus hijas, arrastra a su representante (Adam Sandler) y a su agente de prensa (Laura Dern) hasta un pueblo de la Toscana, donde Jay (Clooney) reflexiona sobre la soledad, los errores y aciertos, y el precio del éxito.

Por su parte, Emma Stone presentó Bugonia, un film de ciencia ficción de Yorgos Lanthimos, director con quien ya protagonizó cuatro películas. El film cuenta la historia de una importante ejecutiva a la que dos tipos secuestran porque sospechan que ella es una alienígena enviada para destruir la Tierra. “Desafortunadamente, gran parte de la distopía en esta película no es muy ficticia. Mucho de esto refleja el mundo real”, apuntó el director. “Esto está ocurriendo ahora (...). Las personas tendrán que elegir el camino correcto en muchos sentidos, de lo contrario, no sé cuánto tiempo nos queda, con todo lo que está sucediendo en el mundo: la tecnología, la inteligencia artificial, las guerras” .

Emotivo. Como es tradición, el Festival de Venecia ya entregó un primer premio. En este caso fue para Werner Herzog, quien recibió el León de Oro a la Trayectoria. Y el momento fue emotivo porque subió a dárselo Francis Ford Coppola, quien recordó la relación de más de cincuenta años que lo une a Herzog, y que –además– fue gracias a él que el director alemán conoció a su actual esposa, Lena.

“Yo quería ser un buen soldado del cine, y eso significa perseverancia, lealtad, valentía y sentido del deber”, dijo Herzog, quien afirmó que siempre trabajó para poder llevar a la pantalla “algo trascendental”. El cineasta alemán, que en su juventud fue campeón de salto de esquí, y además actor, escritor y director de óperas, dirigió unas setentas cintas entre ficciones y documentales.