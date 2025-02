Karla Sofía Gascón llega a los Oscar con polémica y con su nominación activa

Los nubarrones se acumulan en la carrera hacia los Oscar de Emilia Pérez, película del francés Jacques Audiard, que causó sensación desde su estreno en el Festival de Cannes, donde las tres actrices de la película ganaron el premio a Mejor Actriz en el Festival de Cannes 2024. Karla Sofía Gascón fue una de ellas, y también sumó una de las trece nominaciones que dicho film recibió en los premios que en marzo próximo otorgará la Academia de Hollywood.

Y fue justamente la reaparición de unos tuits antiguos –de 2020 y 2021– de Karla Garía Gascón sobre temas sensibles la que empañó esa sensación de recompensa emocional que generan premios como los Oscar. Los posteos en cuestión fueron borrados, y luego recuperados por un periodista y publicados en la revista especializada Vanity Fair. Cabe aclarar que en ocasión de esas publicaciones en redes Karla Sofía Gascón no tenía aún la difusión internacional de la que goza desde 2024.

Tuits que queman. La actriz española, radicada en México desde hace más de dos décadas, se disculpó públicamente por esos posteos, y al mismo tiempo declaró que “se me ha condenado, sacrificado y apedreado sin un juicio”. (...) “No puedo renunciar a mi nominación. No he cometido ningún crimen”, dijo a CNN en Español. “Como miembro de una comunidad marginada, conozco muy bien este dolor y lo siento profundamente por aquellos a los que he causado dolor”, escribió la actriz en un comunicado enviado por Netflix a AFP. “Toda mi vida he luchado por un mundo mejor. Creo que la luz siempre triunfará sobre la oscuridad”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

En los posteos, que expuso la periodista Sarah Hagi, la actriz describió al islamismo como “foco de infección para la humanidad que hay que curar urgentemente”. En otro tuit, ironiza acerca de que el islam “es maravilloso, sin ningún tipo de machismo” y lo ilustra con una mujer cubierta totalmente por un velo negro integral en el que dice “aunque ellas se visten así por gusto” y termina con mayúsculas: “Qué asco más grande de humanidad”. También describió a George Floyd –afroamericano asesinado por la policía en 2020– como un “drogadicto” y un “sinvergüenza”. Y sobre la ceremonia de los Oscar 2021, donde competía la película Barbie, comentó:“No sabía si estaba viendo un festival afrocoreano, una manifestación de Black Lives Matter o el 8M”.

Sin afiche. Ante esta situación, Netflix apartó a Karla Sofía Gascón de su campaña publicitaria rumbo a los Oscar y se ha distanciado de la nominada a mejor actriz. Imágenes de Gascón, que hizo historia como la primera persona abiertamente transgénero nominada en los premios de la Academia, habían adornado carteles, vallas y anuncios del narco-musical, que obtuvo más nominaciones a los Oscar que ninguna otra de las películas que compiten este año.

Hace unos días, una página web de Netflix que promociona Emilia Pérez “para su consideración en los premios” contenía solamente una fotografía de Zoe Saldana, la candidata a mejor actriz de reparto en los Oscar 2025. Esta actriz dijo que estaba “procesando todo” lo que estaba sucediendo por lo de Karla Gascón. También que estaba triste porque no consiente “ninguna retórica negativa sobre gente de ningún grupo” pero que “solo puedo hablar de mi experiencia con quienes formaron parte de esta película, (...) y fue de inclusividad y colaboración racial, cultural y de género”.

Qué hizo Netflix. En un momento álgido de la temporada de premios de Hollywood, Karla Sofía Gascón ya no asistirá a eventos como la gala de los Critics Choice Awards.Contactado por AFP, Netflix declinó hacer comentarios públicos. Cuando Netflix decide, como en este caso, apartar a una figura de una producción suya, el coletazo es también económico. Esto es, según coincidieron The Hollywood Reporter y Variety, que Netflix no le pagará a la actriz ni los pasajes en avión, ni hoteles, ni gastos como el estilismo.

Distantes. Después de mucho tiempo en silencio sobre esta situación, Jacques Audiard, director francés de Emilia Pérez, habló con el sitio. “No he hablado con ella ni quiero hacerlo. Está en un camino autodestructivo en el que no puedo interferir, y realmente no entiendo por qué continúa”, dijo Audiard. “Se está haciendo la víctima. Está hablando de sí misma como una víctima, lo cual es sorprendente. Es como si pensara que las palabras no hacen daño”. Se desconoce si esto fue leído por Karla Sofía Gascón, quien señaló: “Me dejaron muy sola (...) Lo peor es que cualquier manera es buena para seguir insultándome, pero eso a nadie le importa”.