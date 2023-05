La diseñadora del sombrero de Letizia reveló secretos de una creación única para la reina

Isabel Terroso es la diseñadora encargada del comentado sombrero que utilizó la reina Letizia en la coronación de Carlos III y habló sobre la gran repercusión que tuvo su creación en todo el mundo.

Respecto de la pieza que Letizia lució sobre su cabeza, dijo que era algo único: "Es uno de esos tules que ya no se fabrican, son joyas, tengo partidas muy concretas que guardo para ocasiones muy especiales y este que además tenía el mismo color, el destino dijo 'es este'".

Según contó, tuvo varias pruebas la reina para enseñarle la mejor manera de lucir este tipo de sombreros: "Se lo probó las veces que fueron necesarias, lo necesario para que viera cómo había que ponerlo y fácil".

El sombrero de la reina Letizia fue muy comentado.

La reina Letizia junto al rey Felipe V.

Fotos: Máxima y Letizia, dos reinas en el centro de las miradas durante la coronación de Carlos III

Sorprendida por las felicitaciones y la gran repercusión que tuvo su trabajo, Isabel se mostró agradecida por los buenos comentarios no sólo de medios de España sino también de muchos medios internacionales: "No pensé, me eché a llorar. Me pareció emocionante, no es solamente el trabajo que llega hasta ahí, estaba tan espectacular que no podía estar aún mejor. Eso me emocionó, me pareció maravilloso, a partir de ahí vino todo el aluvión que ha venido después, no sólo me impactó a mí, a todo el mundo".

Tras este gran éxito, la diseñadora espera seguir trabajando para sus clientas entre las que también se encuentran algunos rostros conocidos que prefiere seguir manteniendo en la intimidad: "Sí hay más clientas mías conocidas, pero siempre saben que mi atelier es privado, no da a la calle y yo callo. No cuento nada de nada y eso para ellas es mucha tranquilidad".

La reina Letizia en la coronación de Carlos III.

La diseñadora aseguró que se toma con humor las críticas que recibe por su trabajo y reconoce que vio los memes que se hicieron al respecto: "Ya los había hecho yo misma antes, ya sé cuáles van a ser los memes de cada cosa que hago, si hay alguno original digo, en ese no había caído. Forma parte de la vida, no pasa nada".

De perfil bajo, Terroso dijo que no es la primera vez que trabaja con Letizia, aunque sí la que más relevancia tuvo: "Fue un tocado más pequeño, para el funeral del Duque de Edimburgo, no tuvo tanta trascendencia, a un funeral hay que ir más discreta, era otra cosa distinta pero sí que dejé ahí mi manera de trabajar, por ahí ella conectó con mi trabajo y mi forma de trabajar".

AG CP