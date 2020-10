Más de US$ 138 mil costaron los tres días de internación de Trump por coronavirus

La estadía de tres días en el hospital del presidente estadounidense Donald Trump costaron más de 138.000 dólares.

A esa cifra llegó Sara Kliff una periodista de The New York Times después de hacer un análisis detallado de las atenciones que recibió. También para demostrar lo costosa que puede ser la salud en Estados Unidos.

Según detalló Kliff en su artículo, “61.912 dólares es el costo promedio por la internación de un paciente con coronavirus de más de 60 años”; Trump tiene 74. También detalla la periodista que esa admisión puede llegar en algunos caso a los 193.149 dólares. Esa diferencia puede deberse a factores varios como extensión de la internación, la gravedad del caso, y el tipo de institución médica.

Una "ambulancia aérea" cuesta en Estados Unidos, unos 38.500 dólares promedio.

Al gasto de la internación se suma el de los test de COVID19 que sufren una variación llamativa: van de los 100 dólares hasta los 1.400 dólares. Y en el caso de Trump lo que eleva a más de 100.000 dólares su paso por el hospital Bethesda, fueron los traslados en helicóptero. Sara Kliff detalla en su artículo de The New York Times que el costo promedio de un traslado aéreo sanitario -como el de Trump- es de 38.500 dólares, y en su caso fueron dos.

Con todos esos datos de gastos sumados, Kliff concluyó que una internación de tres días como la de Trump costaría 138.000 dólares. Esto es: test de coronavirus, 100 dólares (Kliff tomó el precio más bajo del mercado, y un único test); estadía en el hospital por coronavirus con medicamentos incluidos, 61.000 dólares; dos traslados sanitarios en ambulancia aérea (helicóptero): 77.000 dólares.

Los norteamericanos que tienen seguro o cobertura sanitaria, no pagan esa cifra en su totalidad. La excepción es la cobertura de los traslados aéreos que suelen no incluirse. Y para los más de 27 millones que no tiene cobertura sanitaria alguna, detalló la periodista Sara Kliff, “existe un programa federal para pagar sus facturas por gastos provocados por internaciones o atenciones por coronavirus que, en algunos casos, no siempre funciona según lo establecido.”

