La noticia causó revuelo. Marlene Engelhorn, una rica heredera austriaca presente esta semana en el foro de Davos, renunciará a más de 27 millones de dólares para denunciar el "fracaso" de los gobiernos a la hora de frenar las crecientes desigualdades.

"He heredado una fortuna y con ella un poder, sin haber hecho nunca nada para merecerlo. Y el Estado ni siquiera quiere que pague el impuesto de sucesiones", denunció en un comunicado difundido en Viena esta austriaca de 31 años, descendiente de Friedrich Engelhorn, fundador del gigante químico alemán BASF.

Esta activista de corta cabellera oscura, a la que se podrá ver esta semana militando en la reunión de las élites empresariales y políticas de Davos, reclama desde hace tiempo pagar más impuestos. Siguiendo el ejemplo de cientos de "millonarios patrióticos" estadounidenses, fundó la iniciativa ''Tax me now'' en el mundo de habla germana. Y, tras la muerte de su abuela en septiembre de 2022, pasó a la acción.

La familia de Marlene es fundadora de BASF, una de las empresas químicas mas importantes del mundo

Ha ideado una solución original: este mes envió 10.000 cartas a ciudadanos austriacos seleccionados al azar entre los cuales se seleccionarán al final 50 nombres. Su misión consistirá en proponer ideas "beneficiosas para el conjunto de la sociedad" con las que redistribuir el 90% de su herencia, unos 25 millones de euros. Entre marzo y junio, se organizarán sesiones de trabajo con todos los gastos pagados en la ciudad de Salzburgo.

Marlene Engelhorn no tendrá voz ni voto en el resultado de los debates. Solo si no hay consenso retirará esta considerable suma de dinero, para la que prometió encontrar en ese caso otro método de redistribución. Escandalizada por el hecho de que quienes "luchan por llegar a fin de mes a pesar de tener un trabajo a tiempo completo paguen impuestos" en Austria, país muy conservador que en 2008 suprimió el impuesto de sucesiones, esta joven heredera decidió tomar cartas en el asunto. "Ante el fracaso del gobierno, nos toca a nosotros reparar" las injusticias, afirma Engelhorn, que no respondió de momento a una solicitud de entrevista por la AFP.

La activista pidió mas impuestos a las grandes fortunas desde el Foro Economico de Davos

En Austria, recuerda, un país sin salario mínimo, "tampoco existe un verdadero impuesto sobre el patrimonio". En el inicio del foro de Davos, la ONG Oxfam volvió a denunciar las "obscenas desigualdades" en todo el mundo, reclamando más impuestos para unos multimillonarios cada vez más ricos.

Dentro de la Eurozona, las disparidades son especialmente flagrantes en Austria, sobre todo en términos de riqueza inmobiliaria, según el economista vienés Emanuel List, que se basa en recientes estimaciones del Banco Central Europeo (BCE).

"El 5% de los hogares más ricos posee el 54% de la riqueza, mientras que el 50% más desfavorecido apenas posee el 4%", declaró a la AFP, alabando la iniciativa "innovadora" de su compatriota. Sólo Letonia está peor situada en términos de disparidad.

El tema divide a la clase política austriaca a pocos meses de las elecciones generales. Mientras que los socialdemócratas están a favor de restablecer el impuesto de sucesiones, el partido conservador ÖVP, en el poder, y el ultraderechista FPÖ han rechazado la propuesta, temiendo que debilite la dinámica red de pymes familiares.

Pero para Marlene Engelhorn se trata simplemente de "devolver su dinero a la sociedad", según declaró en una entrevista al diario berlinés Tagesspiegel. Exestudiante de literatura alemana, la rica heredera que pronto se verá privada de la mayor parte de sus recursos tiene que pensar ahora por primera vez en encontrar un empleo.

"Paso de la categoría del 1% más rico de la sociedad al 99% menos rico. Algunos lo verían como un retroceso, pero yo lo veo como un avance en la sociedad democrática. Salgo de este gueto dinástico de ricos", afirma, y asegura que no se arrepentirá de su decisión.

