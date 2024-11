La última presentación de Juan José Sebreli fue en una biblioteca

Hace poco más de una semana, el miércoles 23 de octubre, Sebreli estuvo junto a mí en la mesa de expositores en la presentación de mi libro El incansable polemista, la trayectoria intelectual de Juan José Sebreli. Ese día el clima distaba de ser bueno, ya que una fuerte lluvia se había desatado a la tarde. A pesar de ello, la sala Augusto Cortázar de la Biblioteca Nacional, lugar donde se llevó a cabo la presentación, estaba colmada. No soy tan presuntuoso o ingenuo para pensar que, a excepción de algunas amistades mías, toda esa gente estaba allí por mí. Estaban por Juan José, que es tenido en cuenta por muchos lectores. Y he aquí lo singular del caso, pues a pesar de ser una figura pública, no había sido estudiado con detenimiento. Efectivamente, si bien es mencionado en distintos textos, en general se lo hace como parte de un conjunto (por ejemplo, la revista Contorno), pero no se había escrito todo un libro dedicado a estudiar su trayectoria.

Mi relación con Juan José data de hace unos años. Yo había hecho una tesis de maestría donde analizaba la relación de dos de sus ensayos sociológicos con la sociología académica en los años sesenta. Una vez defendida esa tesis, se la llevé (debo aclarar que no lo conocía personalmente hasta ese momento). La leyó, le gustó mucho y de ahí en más mantuvimos innumerables charlas en su departamento o en los cafés (que tanto amaba).

Legado. Al conocerlo en persona, mi interés por él se acentuó. Sabía que dentro de los estudios de historia intelectual había una notoria ausencia –una obra que estudiase su trayectoria–, y me dediqué a tratar de cubrir esa falta. No fue tarea fácil ya que implicaba seleccionar algunos de sus textos valiosos y desestimar otros igualmente valiosos. Conociendo la totalidad de la obra de Sebreli, traté de elegir algunos que pudiesen dar cuenta de la variedad de temáticas –sociológica, filosófica, histórica, política–, que él había abordado y a la vez que diesen una idea de su evolución a través del tiempo, por lo que partí de sus escritos en las revistas culturales de los años cincuenta y llegué a uno de sus ensayos más conocidos y recientes, Dios en el laberinto, del año 2016.

* Investigador sociocultural. Licenciado en Letras (UBA), magíster en Sociología de la Cultura (Unsam).