Los centennials se adueñaron de la alfombra roja del Met Gala 2021

Anna Wintour se ha destacado por varios motivos desde que ejerce el rol de editora de la revista Vogue. Su reputación de incansable y de una mirada 360 para la moda y los negocios, está a la par de su fama de exigente y de trato difícil. Sin embargo, el aspecto que mejor la describe y que le permitió ser una de las profesionales más exitosas de las últimas décadas es su capacidad de interpretar los cambios sociales. Hace muchos años, cuando las tapas de la revista de moda solo eran para modelos, Wintour decidió que ese espacio también podía ser ocupado por actrices, deportistas y hasta dirigentes políticas relevantes. Ese cambio generó decenas de ediciones que hoy son consideradas icónicas, incluso fuera del universo de la moda.

Ahora, a sus 71 años, “Anna”, lo hizo una vez más. En esta ocasión, el cambio no viene de la televisión o del cine. Esta vez, el ámbito que eligió para seleccionar a las nuevas estrellas de su medio fue el mundo digital. Y para dejar en claro su mensaje, les dio el espacio protagónico en la Met Gala 2021, sin duda la fiesta que como ninguna, combina moda, negocios, millonarios y famosos. Las estrellas de TikTok Dixie D’Amelio y Addison Rae, la modelo Kaia Gerber, las actrices Barbie Ferreira y Halle Bailey, las deportistas Naomi Osaka y Simone Biles y las cantantes Billie Eilish y Camila Cabello fueron solo algunas de las jóvenes centennials que fueron invitadas como protagonistas principales. A esa lista se puede sumar a Lourdes Leon –la hija de Madonna–, Ella Emhoff –la hijastra de la vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris–, y al actor Timothée Chalamet.

Más allá de la profesión que ejerza cada uno, todos coinciden en dos cosas: su edad inferior a 25 años, y una gran base de seguidores fieles en las redes sociales. No por nada Instagram fue uno de los auspiciantes principales de esta edición de la Met Gala en el Museo Metropolitano de Nueva York (ver recuadro sobre Instagram).

Cambio de paradigma. Hoy, el negocio está en las redes sociales y las plataformas digitales. La televisión, el cine y la radio siguen siendo medios con mucha audiencia, pero es en el mundo digital donde las marcas invierten la mayor parte de su presupuesto en publicidad, algo que Anna Wintour sabe y explota a su favor. Solo las estrellas de internet mencionadas en esta nota suman entre sus cuentas más de 250 millones de seguidores. Y si se amplía esa cuenta con el resto de quienes asistieron a la Met Gala, la cifra es aún más imponente. Sin embargo, como todo cambio, también tiene sus detractores. En los últimos días, varios medios estadounidenses que cubrieron el evento en vivo, aseguraron que publicistas y mánagers de figuras que antes eran invitadas y ésta vez no, manifestaron su descontento. “Creo que ya no es cool. Pasó de tener invitados prestigiosos a un grupo de influencers”, indicó uno de ellos en diálogo con el medio Page Six. A simple vista, el debate no es muy distinto al que se vivió en Argentina entre periodistas deportivos y streamers por las entrevistas a futbolistas de la Selección. Los nuevos formatos se imponen, sobre todo entre espectadores jóvenes, y la lucha por ver cuál predomina se observa en todas las regiones y ámbitos.

Balance. Según datos oficiales, la transmisión por redes sociales de la Met Gala fue vista por más de tres millones de cuentas. Y artistas como Billie Eilish tuvieron más de veinte millones de reacciones en el contenido que subieron a sus redes. Además, se estima que el evento recaudó alrededor de US$ 15 millones que serán destinados a varias organizaciones sociales. Mientras tanto, Anna Wintour ya organiza la próxima edición. Difícil saber a esta altura quiénes estarán invitados a la misma, pero el recambio ya fue hecho y 2021 será recordado como el año en el que los centennials comenzaron a adueñarse de esa alfombra roja.

Kim Kardashian y “su ausencia”

Si bien los cente-nnials se adueñaron del evento, también fueron invitadas algunas figuras ya conocidas. Uno de los casos más llamativos fue el de Kim Kardashian, quien hizo su fortuna a través de plataformas como Youtube y explotando su contenido en Instagram desde los comienzos de la app. Así, la ex pareja del rapero Kanye West, no quiso perder protagonismo frente a los jóvenes que invadieron el lugar. Por eso, junto a su diseñador llevaron vestidos de Balenciaga que no solo tapaban sus cuerpos sino también sus rostros. Cuando ella apareció, todos los fotógrafos comenzaron a tomar imágenes del excéntrico look. Una estrategia poco convencional, pero que demuestra que más allá del cambio generacional, lo que importa es la innovación a la hora de llamar la atención de los espectadores y de las redes.

El “jefe de los likes” también desfiló

De todas las personas que desfilaron por la Met Gala 2021, una llamó la atención de todos. Adam Mosseri, director de Instagram, fue uno de los presidentes honorarios de la edición junto a A-nna Wintour y Tom Ford. “Siempre ha sido un lugar para creadores donde la gente puede traspasar los límites y contar su historia y por eso nos encanta estar aquí”, indicó Mosseri al ser consultado por qué Instagram decidió ser uno de los espónsores principales del evento. Además, el directivo de la aplicación celebró que tantos jóvenes hayan sido invitados al evento. “Son éstas voces las que están definiendo la cultura. Las personas crean e inspiran en Instagram, lo hacen de manera muy similar a cómo lo hacen en el mundo de la moda”, aseguró mientras ingresaba al Museo Metropolitano de Nueva York.