Los Premios Perfil distinguieron a muchos de los protagonistas decisivos en la pandemia

En la pandemia hubo muchas personas y organizaciones nacionales e internacionales que estuvieron en primera línea para atender esta situación donde la emergencia fue la norma, también lo fue la necesidad imperiosa de trabajar en equipo. En menos de un mes se cumplirán dos años de aquel marzo donde Argentina se sumó a los países que, ante el aumento de casos de coronavirus y de muertes provocadas por este, aplicó el aislamiento preventivo y obligatorio como medida sanitaria. Así como en nuestro país y en el mundo la mayoría de los seres humanos seguían esas medidas de prevención sanitaria y los cuidados a los que obligó el coronavirus, hubo otros que convivieron con el covid poniendo en riesgo su propia vida. Y es a algunos de ellos a quienes se quiso destacar en la XII entrega de los Premios Perfil 2020-2021. La entrega a “Los protagonistas de la pandemia” fue organizada por Perfil Educación y se realizó hace unos días en la Usina del Arte, ubicada en el barrio de La Boca. En esta oportunidad, integrantes del Consejo de Asesores, de la Asamblea del Futuro y del Comité Editorial del Grupo Perfil seleccionaron a los ternados de cada categoría, de la que finalmente se eligieron los ganadores que votó un jurado de notables que integraron Adolfo Pérez Esquivel, Magdalena Ruiz Guiñazú, Roberto Lavagna, Norma Aleandro, Juan Gabriel Tokatlian, Alberto Barbieri, Graciela Fernández Meijide, Felipe Pigna, Raquel Chan, Isela Costantini, Diana Maffía y Mateo Salvatto.

De todas las categorías, la internacional fue la única que se conoció de antemano. Los premiados fueron Özlem Türeci y Ugur Sahin, que además de ser un matrimonio son los dos científicos hijos de inmigrantes turcos que en Alemania fundaron la compañía BioNTech y son los principales responsables de desarrollar la tecnología de ARN mensajero, a través de la que se hicieron las primeras vacunas en el mundo contra el covid-19.El resto de las premiados en las diferentes categorías de los XII Premios Perfil a los Protagonistas de la Pandemia se enteraron en la ceremonia propiamente dicha. Seguramente por haber tenido todos los nominados y ganadores tareas donde la colaboración interdisciplinaria fue fundamental es que todos compartieron con el resto de los ternados el premio para hacer de todos ganadores, que de hecho lo son. Por eso no fue sorpresa que Fernán Quirós, ministro de Salud de la Ciudad de Buenos Aires, compartiera su premio con el personal de salud porteño y con sus pares de Provincia de Buenos Aires y de Nación (ver recuadro), y que hiciera un llamado a un consenso entre quienes piensan diferente. Por su parte, Pedro Cahn, quien recibió el suyo como titular de Fundación Huésped, apeló a la memoria de algunas escenas sucedidas durante los peores momentos de la pandemia para recordar que hubo gente del área de salud que no solo se enfrentó al virus a diario, sino también a hechos “insólitos”. “Todos recordamos las vergonzosas imágenes de los carteles pegados en algunos edificios que decían: ‘Si usted trabaja en un equipo de salud, no utilice el ascensor’, como castigando a las personas que 24 horas por día ponían su esfuerzo”, dijo. El artista Fabio “Mosquito” Sancineto, integrante del grupo que convocó a médicos y nutricionistas para armar el bolsón de alimentos para el colectivo de artistas, dijo que “ojalá volvamos a una sociedad donde haya muchos trimestres en nuestra vida cotidiana”, en referencia a esos primeros meses de aislamiento donde el aplauso diario al personal médico, la solidaridad y la ausencia de grieta social eran la norma.

Por su parte, Alan Gontmaher, CEO de Kovi, empresa textil de La Matanza que en trabajo conjunto con la Unsam y el Conicet crearon el barbijo Atom Protect, destacó lo positivo de esa sinergia en la que confluyeron unas 2 mil personas. Y además adelantó que como, por ejemplo, el dengue sigue existiendo, están trabajando en la fabricación de tejidos que puedan repeler a los mosquitos para luego confeccionar desde vestimenta hasta toallas y sábanas que eviten que, sobre todo en zonas de mayor concentración de población vulnerable, la gente se contagie de dengue. El tema del trabajo en equipo se coló en boca de todos los premiados, y en los científicos todavía más.Andrea Gamarnik, viróloga del Instituto Leloir, entidad que creó el primer test de anticuerpos de Argentina, destacó el carácter de semillero que tiene el Conicet, la importancia del capital humano en la comunidad científica, y la diferencia que existe entre la rapidez que puede darse para la compra de un equipo en una emergencia con el tiempo que lleva formar un científico. Y la pandemia demostró que ese tiempo se valoriza en una emergencia como la pandemia. Gamarnik lo ejemplificó con el test que ellos crearon, un hecho que no fue fortuito. “El test lo hicimos muy rápido porque trabajamos en un laboratorio de biología molecular específicamente sobre dengue y zica, hace más de veinte años”.

Protagonistas Internacionales.

Ugur Sahin y Ölzem Türeci. Son un matrimonio de médicos, cofundadores de BioNTech, la empresa de biotecnología que desarrolló la primera vacuna del mundo contra el covid-19. Ambos son hijos de inmigrantes turcos cuyas familias se radicaron en Alemania cuando a esta colectividad se la consideraba “invitada”. Esto significaba que en algún momento regresarían a Turquía. No fue el caso de ellos, ni el de muchos. Y con la pandemia ayudaron a seguir reposicionando a Alemania como nación de avanzada. Sahin y Tureci están doctorados en Inmunoterapia y Biología Molecular, cuentan con un extenso trabajo en el campo de la oncología y numerosos artículos científicos y patentes llevan sus firmas. En la ceremonia de los Premios Perfil se emitió un video que ambos grabaron en Berlín para agradecer la distinción. Como muchos científicos, tienen un proyecto en desarrollo que entusiasma: la vacuna contra el cáncer.

Premio a innóvacion del sector privado.

Alan Gontmaher, CEO de Kovi. La sinergia de esta empresa textil de La Matanza con la Universidad Nacional de San Martín (Unsam) y con el Conicet, más la aplicación de nanotecnología y, por supuesto, horas de trabajo conjunto dieron origen al barbijo AtomProtect, que quedará como uno de los accesorios indispensables de la pandemia. “Para el Atom Protect”, dijo Gontmaher al recibir el Premio Perfil de manos de Guillermo Roca, directivo de DirecTV (foto), “se han articulado distintos grupos y en total fueron unas 2 mil personas. Además, para nosotros, haber podido acercar trabajo en un momento donde la situación no fue fácil también nos enorgullece como compromiso social. Sinceramente, la gente que trabaja hoy en la empresa tiene compromiso, ama lo que hace y, sobre todo, tiene eso de ‘sentirse parte de’… Y creo que entre todos los argentinos eso de ‘ser parte de’ es lo que hace la diferencia.”



Premio al cuidado de la niñez.

Ángela Gentile, jefa de epidemiología de Hospital Gutiérrez. Agradeció a todos los compañeros de terna por lo que todos hicieron por los chicos. Esto es, a Mariana Viegas, investigadora de laboratorio de virología del Gutiérrez, y a Patricia García Arrigoni, directora del Hospital Garrahan. “Todos hicimos un gran esfuerzo”, dijo Gentile tras recibir su galardón de manos de Horacio Rosatti, presidente de la Corte Suprema (foto). “Por eso me parece importante este premio para, en cierta forma, poner en agenda a los chicos. Al comienzo de la pandemia costó mucho entender que los chicos no eran hipercontagiadores y que necesitaban un espacio, y que teníamos que pensar en ellos también. A medida que los conocimientos fueron avanzando, pudimos entender mejor el rol que tenían y sus necesidades. (…) Ahora tenemos otro gran desafío, poder vacunarlos y pensar en lo que pasó y cómo vamos a acompañarlos a ellos y a las familias hacia el futuro.”

Premio a innovación del sector público.

Juliana Cassataro, investigadora de Unsam y del Conicet. Como todos los premiados, hizo un reconocimiento a los integrantes de la terna de preseleccionados en su categoría. Cassataro es investigadora y lidera el equipo de investigación del Instituto de Investigaciones Biotecnológicas de la Universidad Nacional de San Martín y el Conicet que desarrollan la vacuna argentina Arvac-Cecilia Grierson. Emocionada, agradeció el Premio Perfil y recordó que la primera nota sobre la vacuna en la que trabajan se la hicieron en mayo de 2020 y en diario Perfil. Y si bien afirmó que sabe del poder de los medios, reconoció la sorpresa que les generó a todos los de su equipo la repercusión que tuvo ese artículo y la cantidad de llamados que recibieron para conocer el trabajo que estaban haciendo y el paso a paso de la investigación. En su caso, el premio se lo entregó Wado de Pedro, ministro de Interior de la Nación.

Premio a la investigación científica.

Andrea Gamarnik, viróloga del Instituto Leloir. Ella formó parte del equipo que creo el Covidar igG, el primer test de anticuerpos argentino. En su caso, Juan Gabriel Tokatlian le entregó el Premio Perfil. “Creo que este premio no es para mí, es compartido con la comunidad científica que realmente se puso en el lugar que se tenía que poner, en el momento que era necesario, y que sigue haciéndolo”, dijo Gamarnik. “Argentina tiene un capital enorme en recursos humanos y científicos. Y es importante destacar esto porque tenemos un Conicet que es el protagonista de esto. Es un semillero constante de científicos. Formar un científico lleva entre diez y quince años; no se puede improvisar un científico. Si uno está en una situación de emergencia como fue la pandemia, se puede ir y comprar un equipo, un instrumento, por uno o dos millones de dólares y traerlo en pocas semanas. Pero uno no puede improvisar a un científico.”

Premio al cuidado de adultos mayores.

Gustavo Zunino, de Con los Mayores Cuidados. El aislamiento sanitario preventivo y obligatorio que se decretó en la última semana de marzo de 2020 no solamente activó a organizaciones de renombre y con volumen de gente sino a grupos más reducidos que se pusieron a pensar de qué manera contribuir ante ese escenario inédito y emocionalmente volátil. Algo de esto lo mencionó durante la entrega de premios Luisa Brumana, titular de Unicef Argentina. Una de estas organizaciones fue Con los Mayores Cuidados, y su titular, el doctor Gustavo Zunino, fue quien recibió el Premio Perfil en una categoría compartida con Facundo Manes, quien desde Ineco alertó sobre el impacto de la salud mental de los mayores; y con Julio Nemerovsky, presidente de la Sociedad de Gerontología y Geriatría Argentina. Zunino relató cómo se organizaron y qué actividades generaron para atender de muchas maneras a los adultos mayores.

Protagonista Nacional.

Fernán Quirós, ministro de Salud porteño. “Quiero compartir esto con todos los trabajadores de la salud y particularmente con Carla (Vizzotti) y con Nicolás (Kreplak), dos personas con las cuales hemos transitado caminos muy difíciles. Solo nosotros sabemos lo difícil que ha sido y hemos tratado de aprender juntos cómo gestionar una catástrofe de esta magnitud, que va mucho más allá de la cuestión sanitaria”, dijo Quirós, quien recibió el premio de manos de Marcos Bulgheroni (foto). “Después de tanto daño en todas nuestras dimensiones sería poco inteligente volver a como estábamos, ¿no? Necesitamos comprender que la diversidad no es solamente tolerar la diferencia del otro, sino intentar aprovechar y aprender de lo que el otro piensa que uno no piensa. Tenemos que intentar tomar miradas de otros por más que no las sintamos como propias, y de esa construcción respetuosa hacer que a nuestros amigos, compatriotas... nos inspire para vivir.”

Mención especial: Voluntarios UBA.

Universidad de Buenos Aires. Una mención especial fue para la entidad educativa pública que es modelo en América Latina y se posiciona por delante de otras instituciones similares en ranking anuales internacionales. En este caso, este reconocimiento en forma de mención especial que entregó Premios Perfil es porque durante la pandemia hubo 7 mil voluntarios de distintas facultades que integran el universo de la Universidad de Buenos Aires que participaron de diversas formas. Hubo voluntarios en los espacios de vacunación, también como contenedores emocionales, y hasta dieron asesoramiento financiero básico ante la incertidumbre dominante, sobre todo en el año 2020. En la ceremonia recibieron la mención Alberto Barbieri, rector de la UBA, y en representación de los 7 mil voluntarios, Lucille Levy y Carolina Sohaner, estudiantes de la Facultad de Ciencias Económicas.

Premio a organizaciones sociales.

Unicef Argentina y Fundación Huésped. Luisa Brumana, de Unicef, dijo que “esta (la pandemia) fue una situación muy extraordinaria y entonces quiero recordar en marzo y en abril de 2020 cómo con nuestro equipo pensamos qué más y qué deberíamos hacer nosotros para realmente poder cumplir con nuestra misión, que es la de defender los derechos del niño y la infancia. (…) Logramos datos a nivel nacional para poder entender y visibilizar el impacto que la pandemia estaba teniendo sobre niños y adolescentes y cómo podíamos minimizarlo.” Por su parte el infectólogo Pedro Cahn, titular de Fundación Huésped, señaló entre otras cosas que “ahora la única pregunta que queda por hacernos es cuál será la próxima pandemia que nos va a sorprender en las mismas condiciones. Llegó el momento de que cada uno de nosotros elija si queremos seguir siendo parte de la solución o vamos a seguir siendo parte del problema”.

Premio al personal de salud.

Sociedad Argentina de Enfermería y Silvio Cufré. Tanto Diego Santilli como Gustavo Beliz entregaron ambas distinciones. Silvio Cufré fue el primer enfermero argentino que murió –trabajando, obviamente– como consecuencia del coronavirus en Argentina. Su muerte dio origen a la Ley Silvio, de bioseguridad del personal sanitario. Este reconocimiento póstumo lo iba a retirar uno de los hijos de Cufré pero, afectado de covid, no pudo asistir. En su lugar lo recibió Lucas Ferro, director del vacunatorio que funciona en la Usina del Arte, y quien hizo una semblanza del trabajo de quienes como él siguen desde su área trabajando contra la pandemia. Por su parte, David Cardozo Leanez recibió el otro premio de esta categoría como presidente de la Sociedad Argentina de Enfermería. Los otros integrantes de esta terna fueron Alberto Crescenti, director del SAME, y Pablo González Montaner, director del Hospital Muñiz.

Premio a promoción del arte y la cultura.

Artistas solidarios. Fabio “Mosquito” Sancineto fue quien recibió el Premio Perfil. Durante la pandemia, con los teatros y demás espacios culturales cerrados, esa organización armó lo que se llamó los “bolsones de alimentos” para atender al colectivo de artistas. “Desde el primer momento de la pandemia hemos tenido no sé si la capacidad pero sí el convencimiento de generar un lugar de contención de aquellos artistas que obviamente estábamos sin trabajo”, dijo Sancineto. “Sobre todo 2020 que fue el año más difícil, el más complicado. Todas las semanas hicimos el recorrido casa por casa entregando bolsones de alimentos, hablamos con doctoras, nutricionistas, para saber qué colocar en cada bolsón. Y también charlar, conversar con nuestras compañeras que estaban con temor de lo que pudiera pasar con sus propios trabajos. Estoy emocionado, y realmente me honra recibir esta distinción y compartir este espacio con gente sumamente importante que tanto ha aportado a esta sociedad”.