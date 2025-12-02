Madonna criticó al presidente Trump por negarse a honrar el Día Mundial del Sida: “Es ridículo, absurdo e impensable”

La estrella pop Madonna criticó al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, por negarse a honrar el día mundial del Sida: “Es ridículo, absurdo e impensable”. Luego de décadas apoyando la lucha contra esta infección, se niega a dar marcha atrás, sin importar lo que dicte la administración republicana.

La cantante se descargó mediante una publicación en su cuenta privada de Instagram, escrita este lunes. En ella, la Reina del Pop criticó al gobierno por ignorar generaciones de precedentes y negarse a observar el Día Mundial del Sida, que tradicionalmente se celebra el primer día de diciembre de cada año.

“Una cosa es ordenar a los agentes federales que se abstengan de conmemorar este día, pero pedirle al público general que finja que nunca sucedió es ridículo, absurdo, impensable”, escribió Madonna.

“Apuesto a que él nunca ha visto morir a su mejor amigo de sida, sostenido su mano y visto cómo la sangre se drenaba de su rostro mientras tomaba su último aliento a los 23 años”, continuó.

“La lista de personas que he conocido, amado y perdido por el sida es bastante larga. Déjenme decirlo una vez más: todavía no hay una cura para el sida, y gente todavía muere de esto”, apuntó.

Según New York Times, el enojo de Madonna llega poco después de que el Departamento de Estado enviara un correo electrónico en el que ordena a los empleados del gobierno a “abstenerse de promover públicamente el Día Mundial del Sida a través de cualquier canal de comunicación, incluyendo redes sociales, compromisos mediáticos, discursos u otros mensajes dirigidos al público”.

También se les habría instruido a no usar fondos estadounidenses para reconocer el día, algo que el correo explicaba como parte de una política administrativa más amplia para limitar “los mensajes sobre cualquier día conmemorativo, incluido el Día Mundial del Sida”.

Sin embargo, frente al descontento con la decisión de Trump, Madonna añadió en su publicación: “Me niego a reconocer que estas personas hayan muerto en vano. Y continuaré honrando el Día Mundial del Sida, y espero que ustedes lo honren conmigo”.

Pese a que era un tema tabú debido a la homofobia generalizada, la estrella de pop fue una de las primeras grandes celebridades en hablar sobre la epidemia de VIH/Sida en la década de los 80. Madonna también ha sido abierta sobre el dolor de perder a su buen amigo Martin Burgoyne y a su instructor de danza Christopher Flynn por la enfermedad.