Madonna se moviliza en familia en contra del racismo y de Trump

La sutileza no va con ella. Madonna fue directa contra Trump. “¿Necesitamos más pruebas para comprender que hay que sacar a este Supremacista Blanco de la Casa Blanca? ¿Necesitamos más razones para salir y VOTAR para asegurarnos que no sea reelegido?”, posteó la reina pop horas antes del adiós a George Floyd.

Para que no queden dudas de su posición anti Trump, Madonna recomendó con vehemencia ver 13th, un documental de Ava DuVernay. Y sumó un fragmento que ella misma eligió. DuVernay tiene 48 años, es guionista, actriz, productora y fue la primera directora norteamericana negra en ser nominada a un Oscar a la mejor película, Selma, en 2014. 13th es la enmienda de la Constitución que abolió la esclavitud, pero también incluyó una disposición que muchas personas no conocen y que para DuVernay tiene de este vacío legal a fin de justificar el sometimiento a los negros. Y toda su cuenta de Instagram se focalizó en posteos de personajes famosos que hicieron y hacen de la lucha contra el racismo una militancia. No solo eso, apunta las fechas de las elecciones en los distintos estados.

En familia. Desde que se conoció sobre el asesinato de George Floyd a manos de cuatro polícias de Minneapolis, Madonna se mostró activa en su apoyo a las protestas y reclamos. El punto máximo de su compromiso con esta situación fue en Londres. Allí Madonna participó de la última manifestación junto a los cuatro hijos adoptados en Malaui: David Banda, Mercy James, Ester y Estelle. “Protesta pacífica con la Fam (familia) en el Reino Unido. Marchamos del Parlamento a 10 Downing St. ¡Fue un honor para todos nosotros estar allí! Es importante que mis hijos sepan que están aquí para presenciar este gran momento histórico”, posteó Madonna. Y su fotógrafa personal fue Mercy James, su hija adolescente de 14 años.

David Banda, también de 14 años, es activo en el Instagram de Madonna. Y ella lo filmó bailando a modo de tributo improvisado. Y escribió: “Mientras las noticias del brutal asesinato de George Floyd recorren el mundo, mi hijo David baila para honrar a George y a su familia y contra todos los actos de racismo y discriminación que ocurren a diario en Estados Unidos.”