Maluma se aleja por un tiempo de la escena por la paternidad

Juan Luis Londoño Arias, conocido por su nombre artístico Maluma, está feliz. Hace un tiempo que viene anunciando lo que finalmente ocurrió: nació París Londoño Gómez, la hija que tuvo con su pareja, la arquitecta Susana Gómez. Una parte del mundo del espectáculo se volcó a las redes para felicitar la noticia, que vino acompañada de una mala nueva para los fans del colombiano. Y es que la estrella se aleja por un tiempo de los escenarios, para dedicarse de lleno a la crianza de la niña.

“El 9 de marzo a las 8.23 AM nació el amor de nuestras vidas, París Londoño Gómez”, escribió Maluma en su cuenta de Instagram. “Familia... Este proceso de ser padre definitivamente es lo más especial y mágico que he vivido en mi vida. Nunca me voy a cansar de agradecerles por tantos mensajes de amor para París que nos dejan y llenan de energía bonita”.

Como si estuviera en una conferencia de prensa, Maluma continuó su “alocución” en Instagram: “Es momento de disfrutar de esta etapa, porque como muchos saben se pasa volando... Hay muchos planes musicales y dejé todo listo para no parar de sorprenderlos, pero por ahora, mirar la carita de mi hija es mi mayor felicidad. (...) Después de esta experiencia nada será igual, será mucho mejor. Ahora sí, Maluma baby”.

Y apareció J Balvin. La interrupción de su actividad generó una esperable reacción de descontento en la comunidad que lo sigue y lo alienta, matizada por la alegría de la nueva etapa que decide vivir con las prioridades claras. Pero por supuesto, no faltó la polémica, que de hecho fue doble. Por un lado, la disposición de la Clínica El Rosario de Medellín de garantizar la privacidad de Maluma y Susana Gómez despertó el repudio de usuarios de las redes sociales. Por el otro, el protagonista fue J Balvin, amigo de Maluma y su esposa. Este dejó un comentario que fue señalado como incorrecto:

“Felicidades!!! Ya París tiene su novio y lo sabes… Rio (N. de la R.: el hijo de J Balvin) al ataque”.

Durante un tiempo, y como suele pasar, las redes se ocuparon de esa doble polémica, hasta que los clickbaits se calmaron porque el tema ya tuvo una existencia efímera dado que no aportaba nada nuevo. Por otro lado, Susana Gómez, la esposa arquitecta de Maluma, la maternidad no la hizo cambiar su postura respecto de las redes; ella mantiene su cuenta en modo privado.