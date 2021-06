Mario Vargas Llosa fue el cómplice del debut de Isabel Preysler como cantante en la televisión española

Mario Vargas Llosa se convirtió en cómplice de Isabel Preysler para su debut televisivo. La ex de Julio Iglesias y de algunos otros, viudez incluida, debutó en la televisión española cantando “Waterloo”, un clásico de ABBA.

Ya sin la máscara, Isabel Preysler volvió a cantar "Waterloo", de Abba.

“Solamente Mario (Vargas Llosa) sabía”, dijo Isabel Preysler sobre su actuación en el programa Mask Singer. “Mario es muy arriesgado, me animó a hacerlo. También me hubiese apoyado si yo hubiera dicho que no al programa. Pero me dijo: ‘Hazlo, es una cosa diferente y creo que puedes hacerlo bien’. Yo tenía dudas, él no.”, relató a Antena 3. “Y ha sido todo un desafío. He tenido que cantar y bailar, pero ha sido más divertido y más fácil de lo que me imaginaba".

Georgina, la novia argentina de Ronaldo, rompió el rating cuando actuó en Mask Singer.

En Mask Singer (cantante enmascarado), famosos y mediáticos cantan disfrazados. Y es un jurado de famosos el que debe adivinar de quién se trata. A Isabel Preysler la vistieron de “Gata castiza”, y así actuó hasta que el lunes por la noche quedó al descubierto su identidad. “Jamás pensé en hacer algo así, no lo había hecho nunca. Sólo recuerdo haber cantado siempre en el colegio, y los ‘happy birthdays’”, contó Preysler en la pantalla de Mask Singer. “A Mario (Vargas Llosa) le dejé escuchar la canción ya grabada”. Y es que la mecánica de este reality implica que quienes se disfrazan, graban la pista que luego harán ante las cámaras.

Vargas Llosa en la final 2019 de MasterChef, com Isabel Preysler y su hija -ganadora-, Tamara Falcó.

“Tener la máscara ayuda a que te animes, te quita esa cosa de la timidez y la vergüenza”, dijo Preysler. También contó que eligió “Waterloo” -un clásico tema de Abba–, porque “tengo buen oído y facilidad para la música moderna”. Lo único que le costó es la ubicación en el escenario del estudio de televisión. “Me despistó un poco, no tengo muy buena orientación. Si bien Mario Vargas Llosa fue quien la animó a actuar en este popular programa y además fue quien mantuvo el secreto en la familia, no estuvo en esa gala final. “Mario es demasiado serio”, dijo. Igualmente, Vargas Llosa sí acompañó a Tamara Falcó en la final de Masterchef 2019. Falcó es la hija mediática de Preysler y ganadora de ese ciclo.

CP