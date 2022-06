Máxima cedió protagonismo a su hija mayor en las fotos oficiales

Por el resultado logrado a lo largo de estos nueve años en que Guillermo es rey de los Países Bajos, la estrategia comunicacional funciona. Al menos en sus “dominios”. La idea de hacer un par de posados en familia y para los medios en distintos espacios de un palacio y sumar una entrevista por demás formal, neutraliza que a los cinco integrantes más importantes de la corona no se los fotografíe en situaciones más privadas. Como detalla DutchNews, un sitio de Países Bajos, “ la sesión de fotos de verano marca el comienzo de las vacaciones de verano de la familia real y tiene como objetivo garantizar que en ese lapso vivan libres de paparazzi holandeses.”

Por supuesto, esto pueden garantizarlo dentro del territorio neerlandés. De hecho en Grecia, uno de los lugares habituales de descanso en el verano boreal, también han sabido sortear fotos complicadas. Y por ejemplo, hasta ahora, no hay imágenes de Alexia en su etapa escolar teniendo en cuenta que asiste a un colegio en Escocia donde va a clases con alumnos de distintos estratos económicos y de todo el mundo, incluso seis argentinos. Además de Leonor, segunda en línea de sucesión al trono de España.

Como sea, para el llamado “posado anual de verano”, previo a las vacaciones de la corona, Máxima, su marido y sus tres hijas eligieron nuevos lugares del palacio de Noordeinde, en La Haya. Esto hizo que las imágenes no sean mero cambio de vestuario con mismo decorado. Igualmente, fue un nuevo escenario de emergencia porque la idea original era hacerlo al aire libre pero el mal tiempo obligó a un cambio de planes.

La tiara. Este nueva puesta en escena también volvió a exhibir cómo tanto Máximo como Guillermo van dejando de manera progresiva que asome el protagonismo que en un futuro le caerá a Amalia como reina. Lo que de afuera podría suponer un destino privilegiado –que en un punto sí lo es–, en pleno siglo XXI esta joven de hoy 18 años ya tenía predestinado desde su nacimiento cuál sería su destino. La opción de esquivarlo no pareciera estar ni en sus planes y mucho menos en el de su familia. Por ahora, como sus hermanas, le asignaron el título de princesa de Orange. Y ese detalle marca la diferencia con Alexia y Ariane: solamente se le asigna a quien es heredero al trono. Hace una semana a Amalia ya le hicieron portar por primera vez una tiara– que alguna vez llevaron primero su abuela, varias veces Máxima y seguramente otros antepasados– para festejar el cumpleaños 18 de otra joven monárquica de Noruega. Y hasta las hicieron luego posar con similares prototipos de adolescente que tienen –como ella– un horizonte y un deber ya marcado. Incluso algunos medios llamaron a ese viaje –de Países Bajos a Noruega– como “el primer viaje oficial de Amalia”. Y no es chiste.

Destino marcado. Más allá de las imágenes que denotan que si bien hay tres princesas, la más importante protocolarmente es la mayor, a Amalia la apartaron de sus hermanas para –rodeadas de Máxima y Guillermo– contestar algunas preguntas a los medios presentes. Por supuesto, lejos de opinar sobre la situación de Ucrania o del avance de la extrema derecha en Europa; ningún miembro de la corona opina sobre temas sensibles para la sociedad como los mencionados. Y no porque no la tengan, sino porque no corresponde. En septiembre de este año, Amalia terminará lo que fue su período sabático e ingresará a la Universidad de Amsterdam donde estudiará política y economía, y además vivirá en un alojamiento alquilado compartido con varios otros estudiantes. Esto incluso fue parte de un comunicado oficial donde también se aclaró que se “hacía un llamado para que se respete su privacidad durante su tiempo en el campus.”

Cabe recordar que durante su escolaridad secundaria, Amalia fue víctima de bullying en las redes sociales porque del colegio donde cursaba salieron fotos de ella. Esa situación incluso motivó que se hablitaran campañas para visibilizar las implicancias del bullying sobre todo en adolescentes.

Mejor, mamá. La interrelación con personas fuera de “la corte” no es nueva para Amalia. De hecho, trabajó a tiempo parcial cmo camarera en un lugar de playa durante sus años escolares. Como es tradición en la corona de Países Bajos, ella también a los 18 años –que cumplió en 2021– presentó una biografía. Si bien fue un texto que pasó todos los controles lógicos antes de su publicación, a sectores conservadores les llamó la atención que la persona elegida por Amalia para escribirla fuera una mujer que hace guiones, humor, canta y además está casada con otra mujer.

Allí la joven expresó, entre otras cosas que, aunque planea una vida en el servicio público, preferiría no asumir el trono por algún tiempo porque no está lista. De hecho dijo que si por alguna tragedia su padre muriera o renunciara inesperadamente, no dudaría en pedirle a su madre que asumiera el trono de manera temporaria.

El clon de Máxima

Alexia cumplirá el domingo 17 años. Es la hija del medio de los reyes de Holanda y la única que aceptó ingresar a la sede del USC Atlantic College que está en Gales, el mismo donde estudió su padre. La particularidad de esa escuela es que, a diferencia de la época en que cursó su papá, ella comparte el curso con seis argentinos. Además hay chicos de todas partes del mundo. El USC Atlantic College no es lo que se llamaría un colegio de élite estrictamente porque no todos sus alumnos son monárquicos o de familias millonarias. Si bien Alexia comparte la camada con Leonor, futura reina de España, en general son chicos que ingresaron con becas.