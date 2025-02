Mick Jagger y los Stones, despiden a su gran musa

“Me pone muy triste enterarme de la muerte de Maria-nne Faithfull. Fue parte de mi vida durante mucho tiempo. Era una amiga maravillosa, una hermosa cantante y una gran actriz. Siempre la recordaré”, escribió Mick Jagger a horas de que la familia de Faithfull informara que ella “ha muerto hoy tranquilamente en Londres, en compañía de su familia. La extrañaremos”. Ron Wood y Keith Richards también se expresaron por redes sociales.

Andrew Loog Oldham era en los 60, mánager de los Rolling Stones, y él fue quien en 1964 descubrió a Marianne Faithfull cantando baladas en un pub de Londres. Fue así que ella saltó a la fama con As tears go by, escrita por Jagger y el guitarrista Keith Richards, y que como dijo Marianne Faithfull en su única presentación en la Argentina –en 2011, en el teatro Coliseo– “dicen que es una canción inspirada por mí”. Ese encuentro con la banda británica derivó en un romance entre ella y Jagger que es parte de la reseña de esa época llamado el Swinging London. Ella tenía 19 años, aunque ya había estado casada brevemente y tenía un hijo pequeño.

Al éxito de As tears go by le siguieron otros como Come and stay with me, This little bird, Summer nights, y The ballad of Lucy Jordan, canción que en 1991 sería de nuevo éxito cuando Ridley Scott la elige para musicalizar una de las escenas claves de su película Thelma&Louise. Su voz, fina y clara en As tears go by era capaz de convertirse en un tono grave en Broken english, y ser igualmente reconocible al instante, sobre todo para los nostálgicos del rock melancólico y literario.

Apasionada. Marianne Faithfull nació en Londres el 29 de diciembre de 1946, de padre espía y madre austrohúngara descendiente del barón von Sacher Masoch. Ella encarnó el rock’n’roll desde el Swinging London hasta la escena punk neoyorquina en una larga trayectoria que tuvo sus altibajos, pero que también, por ejemplo, a los 68 años, fue elegida para una campaña publicitaria de Yves Saint Laurent.

Esta cantante y actriz sobrevivió a sobredosis de drogas, suicidios, a la calle, al alcohol, al cáncer e incluso al coronavirus, que la obligó a pasar tres semanas hospitalizada en Londres.Siempre asociada a Mick Jagger por la historia antes mencionada, Faithfull fue cortejada por todo el jet set de su juventud.

Multifacética. Su carrera la llevó, además, al mundo del teatro y del cine. En 1968, interpreta el papel de una motorista desnuda bajo un traje de cuero en La chica de la motocicleta de Jack Cardiff, junto a Alain Delon.

Faithfull pasa también por un período punk durante el que canta letras mordaces como Why d’ya do it? o Working class hero” de John Lennon. El álbum Broken English (1979), que marca su regreso, es considerado un clásico. Tomó después un giro con más jazz y blues, con su álbum Strange weather. Tiene también un álbum muy interesante, grabado en vivo en París donde acompañada de un piano, recrea el clima del Berlín prenazismo e interpreta clásicos de Kurt Weil. Colaboró con artistas como P.J., Harvey y Nick Cave, quienes la describieron como una musa. Faithfull, vivió en París y había regresado a Londres hace unos años para acercarse a su hijo y a sus nietos.