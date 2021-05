Quiénes son los centennials que eligió Vogue para la Met Gala

Vogue anunció a los anfitriones de la próxima Met Gala y generó expectativas por la elección. Por primera vez, los elegidos son Centennials o pertenecientes a la Generación Z y demuestran, una vez más, que las nuevas figuras se imponen en todos los escenarios. El actor Timothée Chalamet, la cantante Billie Eilish, la poeta Amanda Gorman y la tenista Naomi Osaka serán las estrellas del evento que se realizará el próximo 13 de septiembre.

Por la pandemia del coronavirus, la gala del Museo Metropolitano de Nueva York, más conocida como la Met Gala o la Gala del Met, no pudo realizarse en el 2020. Se espera que recién el próximo año se retome la tradición de llevarla a cabo el primer lunes de mayo pero mientras tanto, en 2021 sí habrá una edición especial. Una gala que traerá sorpresas de la mano de los centennials.

¿Quiénes son los elegidos por Anna Wintour, la reconocida editora de Vogue, para este año?

Timothée Chalamet estará en la Met Gala

Timothée Chalamet es un actor franco-estadounidense de 25 años. Entre los varios papeles que interpretó, se encuentran el de Eliot en la película Call me by your name y Laurie en Mujercitas. En los últimos años, también se destacó en la industria de la moda al utilizar trajes novedosos para las distintas entregas de premios a las que asistió.

En la Met Gala de este año, Chalamet será uno de los presentadores y marcará así su participación más destacada en el evento. En otras oportunidades, el actor fue vestido por marcas como Haider Ackermann o Gucci y siempre destacó por su originalidad. Por ese motivo, se espera que sea uno de los más innovadores en la alfombra roja del próximo 13 de septiembre.

Billie Eilish también será presentadora de la Met Gala

Otra de las sorpresas la dio la cantante de 19 años. Billie Eilish también será presentadora y hay mucha ilusión entre los fans de nacida en California. Al igual que muchas estrellas del trap argentino, la carrera de Eilish creció a un ritmo acelerado y en poco tiempo logró convertirse en una de las mujeres más destacadas de la industria musical internacional.

Si bien compone música desde pequeña, en 2020 alcanzó la fama internacional luego de ganar dos Grammy por mejor canción y mejor grabación del año. La canción Bad Guy se popularizó en todo el mundo y la joven cantante comenzó a ser convocada a los principales eventos, como es el caso de la Met Gala que la tendrá como protagonista en el mes de septiembre.

Amanda Gorman, una poeta en la Met Gala

Con tan solo 23 años, Amanda Gorman es una de las poetas más destacadas de Estados Unidos. Activista por los derechos de las minorías, su obra pone el foco en el feminismo, la opresión y la marginación. Su participación en la Met Gala fue tomada como un acierto de parte de Vogue por la posibilidad de darle un espacio importante a una joven que lucha por la igual en un país marcado por la discriminación y el racismo.

Gorman nació en Los Ángeles y estudió sociología en Harvard. De chica mostró interés por la lectura y la escritura y rápidamente se volcó a la poesía. El 20 de enero pasado, durante la asunción de Joe Biden como presidente de Estados Unidos, fue elegida para recitar un poema y se convirtió en la persona más joven en leer poesía durante la asunción de un mandatario en ese país.

Naomi Osaka llevará el deporte a la Met Gala

A sus 23 años, es una de las tenistas más destacadas del circuito profesional. Nacida en Japón pero radicada en Estados Unidos desde los tres años, ya ocupó el primer puesto del ranking internacional y ganó cuatro títulos de Grand Slam. Además, comenzó su propia academia para incentivar a las niñas que quieren jugar al tenis y brindarles un espacio de desarrollo.

En 2019, Serena Williams también fue una de las estrellas de la Met Gala y de esta manera Osaka se une al club de las deportistas que pisaron esa alfombra roja. De todas formas, la llegada de la japonesa a la industria de la moda no es reciente. En los últimos años se convirtió en embajadora internacional de Louis Vuitton y ya diseñó su propia línea para Nike.

AJ / DS