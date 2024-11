Enrique “Quique” Sacco visitó los estudios de Caras TV y compartió una emotiva charla con Héctor Maugeri, donde repasó los momentos más significativos de su vida. Durante la entrevista, recordó su historia de amor con Débora Pérez Volpin, habló del impacto de su pérdida y reveló detalles de su primera cita.

Quique Sacco contó cómo es su relación y la de María Eugenia Vidal con los hijos de Débora Pérez Volpin

Sacco mantuvo una relación de siete años con la reconocida periodista y conductora de Arriba Argentinos, un vínculo que describió como un período de plenitud personal y profesional. Sin embargo, esa felicidad se truncó trágicamente el 6 de febrero de 2018, cuando Pérez Volpin falleció debido a una mala praxis durante una endoscopia.

Conmovido tras ver imágenes en homenaje a Débora, Sacco reflexionó: “Es muy fuerte que eso haya ocurrido. Nunca miro para atrás, pero al ver imágenes que te retrotraen a ese tiempo, uno piensa: 'Qué increíble, ¿no?'. A la distancia digo: 'Qué bueno que pude salir, que Débora sea un maravilloso recuerdo del amor, que pude reinventarme y construir una linda vida con María Eugenia (Vidal), y que los hijos de Débora, mis hijos del corazón, sigan presentes en mi vida'”.

En otro momento de la entrevista, Sacco compartió una anécdota especial sobre su primera cita con Pérez Volpin, marcada por la película Medianoche en París. “Soy fanático del cine francés y de Woody Allen. Los jueves iba al cine por la tarde. Habíamos estado intercambiando mensajes, y al salir, Débora me escribió para invitarme a cenar. Por supuesto, dije que sí. Esa noche fue mágica, nuestro primer encuentro mano a mano”, relató emocionado.

Sobre qué lo enamoró de ella, Sacco no dudó: “Débora era hermosa, fina, elegante, inteligente y simpática. Tenía la virtud de traspasar la pantalla cada vez que hablaba”. Finalmente, reflexionó sobre la conexión única que compartieron: “Creo que hay un destino, y gracias a Dios no lo conocemos. No me fijo en alguien si es lindo o feo, conecto con las personas por su riqueza espiritual, por lo que me trasladan más allá de lo que veo”.

Quique Sacco recordó como fue su última charla con Débora Pérez Volpin

Quique Sacco recordó cómo fue su última charla con Débora Pérez Volpin antes de su trágico fallecimiento en 2018. Con profunda emoción, el periodista compartió detalles de aquel momento que permanece grabado en su memoria.

"Recuerdo que ella había comenzado a hacerse unos estudios médicos y me dijo que al día siguiente continuaría. Por eso, decidimos que lo mejor era que se quedara en la clínica en lugar de volver a casa. Yo tenía planificada una cena con amigos y ella me dijo: ‘Andá tranquilo, venite después si querés, no te quedes acá, no hay problema’. Entonces, volví a casa, pero antes nos quedamos charlando".

Quique Sacco describió con ternura el instante de despedida: "En su mirada, en su forma de decirme ‘hasta mañana’, había algo especial. Me dio un beso y me dijo con esos ojos brillantes: ‘Te amo’. Esa es la imagen que guardo para siempre".

Con voz quebrada, confesó que esa fue la última vez que la vio con vida: "Después de lo que ocurrió, no quise verla en otro estado. Decidí quedarme con esa imagen, la de ella llena de amor y brillo. Es el recuerdo que llevaré siempre en mi corazón".

