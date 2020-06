Ricky Martin se vuelve a casar y planea una boda con cuatro días de fiesta

“Me voy a volver a casar en grande y quiero una boda de cuatro días”, dijo Ricky Martin desde Los Angeles a un programa de televisión. “Cuando conocí a mi esposo (Jwan Yosef), lo vi y dije: 'Me voy a casar. Este es el hombre de mi vida’. Pasaron los meses y daba la casualidad que en esos días estaban mis padres aquí en Los Ángeles, sus padres también y yo dije: ‘No hay que esperar nada más, ¡llama al juez!’. Fue bien improvisado. Media hora antes de la boda no sabíamos cómo nos íbamos a vestir, ni mucho menos”.

Ricky Martin, su marido y sus hijos pasaron la cuarentena en su casa de Los Angeles. En este tiempo, presentó un nuevo video, se sumó a uno de Residente, y por supuesto, milita en el BlackLivesMatter.

Ahora el plan para esta segunda boda de Ricky Martin y Jwan Yosef es bien distinto. “Quiero que la boda dure cuatro días”, relató el cantante al programa Ventaneando. “Cuando nos casamos los gemelos (Matteo y Valentino) estaban pero quiero que Renn y Lucía (los nuevos hijos de la pareja) tienen que ser parte de esta celebración”.

Ricky Martin tiene 48 y Jwan Yosef, 35. Se conocieron en febrero de 2016 y se casaron al año siguiente. Para entonces, el cantante ya era padre de los mellizos que hoy tienen 12 años. Luego vinieron Renn, de 4 años, y con su pareja tienen desde hace unos meses a Lucía. “¿Qué me gustó (de Jwan)? Es brillante, es creativo como yo. ¡Dos locos se han juntado!”.

Jwan Yosef tiene 35 años, nació en Suecia y su familia es siria. Como artista plástica estaba radicado en Londres hasta que en 2016 conoció a Ricky Martin y al año siguiente se casaron.

Entusiasmado con esta reconfirmación de votos, Ricky Martin se explayó sobre la decisión. “El matrimonio que tengo es justo lo que esperaba. Tengo muchos años dibujando esta imagen en mi mente. Yo no sabía cuándo iba a llegar, pero así fue. Llegó cuando menos lo esperé. Y creo que es parte de un balance que yo necesito, porque mucha gente me dice que yo no paro, el pensar en la estabilidad hogareña me da mucha calma y creo que es justo lo que necesito hoy”.