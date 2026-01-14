Lali y Pedro Rosemblat anunciaron su compromiso: la cantante y el streamer van a protagonizar la boda del año

La cantante y actriz Lali Espósito y el periodista Pedro Rosemblat, se encuentran disfrutando unas vacaciones en Brasil donde además del disfrute y el descanso, se dio el compromiso. Compartieron la noticia con un posteo de 7 fotos, donde se puede ver el anillo, la pareja en la playa en un brindis con copas y algunas otras fotos caseras del estilo de ambos.

Un recorrido por su historia de amor

La pareja oficializó su relación en febrero de 2024 en medio de rumores sobre su romance. En una nota en Cortá por Lozano (Telefe) la cantante contó sus inicios. Ella lo habría visto por redes y empezado a consumir su contenido. No solo lo encontraba atractivo físicamente, sino que su humor e ingenio la conquistaron. “Me cruzaba cosas de él y pensaba ‘mirá qué piola, qué gracioso que es’”, relató. Meses más tarde, por amigos en común, se dio el encuentro entre ellos y todo comenzó.

Tal como cuenta la artista en su documental de Netflix, "Lali: La que le gana al tiempo", antes de conocer a su actual pareja se encontraba en un momento de "explorar".

Victoria ‘Juariu’ Braier fue la primera en detectar posteos similares entre los famosos y desde ahí el rumor no hizo mas que crecer. Además, el video de una fan encontrándolos a la salida de un restaurante, no tardó en viralizarse y seguir sumando a los rumores.

Lali venía de unos meses sin aparecer demasiado en los medios, ya que entre las grabaciones de sus discos y las series internacionales, principalmente en España, se encontrba frecuentemente fuera del pais. Por su lado, Rosemblat frecuentaba las redes pero no los programas de televisión.

El periodista se hizo conocido en redes y medios con personajes como “El Cadete” y “Pibe Trosko”, y trabajó en radio y televisión antes de fundar su propio canal de streaming, Gelatina, en 2022, donde conduce programas de actualidad, entrevistas y humor político.

Finalmente, en febrero de 2024, Lali posteó un carrusel de una escapada a la playa en el que aparecían fotos en conjunto, celebrando su amor. Por su lado, Pedro reposteó las imágenes en sus historias y escribió “Proyecto de ley sobre blanqueo”, bromeando.

Su primera aparición publica fue en marzo de ese año en el Paseo La Plaza donde disfrutaron del estreno de la obra de teatro Mejor no decirlo, protagonizada por Mercedes Morán e Imanol Arias.

Además, en mayo de 2025, en una nota con LAM (América) ella comentó que hace un año estaban conviviendo: “Convivimos hace casi un año y es genial. Tenemos una rutina y está buenísima. La disfrutamos”.

En esa misma nota, Ángel De Brito le consultó por los planes de casamiento, a lo que Lali respondió que no estaba en los planes y que significaba un gasto de dinero demasiado grande. “Qué básico que estás. ¡No! No hablamos nosotros de casamiento”, contestó siempre con humor.

Durante todo el 2025 se viralizaron muchísimos videos y fotos de la pareja, que es muy querida en redes, sobre todo durante los shows que la artista dio en Vélez, donde reiteradas veces se la vio dedicarle canciones, bajar del escenario para bailar juntos. Además, los videos de las fans encontrándose a Pedro entre el público no tardaban en llegar.

RG / EM