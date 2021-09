Agüero, Ibai y Piqué: el trío que revoluciona los eSports desde Barcelona

Puede que Lionel Messi ya no esté en Barcelona pero eso no quiere decir que en la ciudad dejen de ocurrir eventos mágicos. De hecho, en estas últimas semanas pasaron algunos hechos que quedarán en la historia de los eSports y las plataformas como Twitch. Y todo viene de la mano del trío conformado por el Kun Agüero, Gerard Piqué y el streamer Ibai.

Mucho se habló y opinó sobre la llegada de Agüero al Barcelona. Supuestamente, era una forma de darle motivos a Messi para que se quedara aunque al final el rosarino terminó en el PSG de Francia.

Gerard Piqué y el streamer Ibai anunciaron su desembarco en los eSports.

De todas formas, la llegada del Kun a la ciudad catalana posibilitó el encuentro con otros importantes exponentes de la industria gamer como lo son Gerard Piqué (su actual compañero en el Barcelona) e Ibai (que también vive allí y con quién tiene planeado realizar acciones para KRÜ, el equipo de eSports del argentino).

Piqué, Ibai y los detalles del acuerdo para relatar a Messi en la Copa América

Agüero, Piqué e Ibai unidos por los eSports

En las últimas horas, Gerard Piqué y el streamer Ibai anunciaron su desembarco en los eSports. “Este nuevo proyecto refuerza la alianza que existe entre Kosmos (la empresa del futbolista) e Ibai. Nos metemos en un proyecto conjunto que a Ibai le hacía especial ilusión. Nuestro objetivo es llevar a este nuevo equipo a lo más alto de los eSports”, explicó el defensor del Barcelona y de la Selección de España.

Por el momento, el equipo no tiene nombre, escudo ni jugadores. Tanto Piqué como Ibai se encuentran trabajando en eso y anunciarán las novedades en los próximos meses. La plaza que compraron les costó 350 mil U$S y los habilita a competir en la la superliga de League of Legends de España que comienza en enero.

Nos hemos metido en otra aventura.



Hoy cumplo uno de los sueños que tenía desde hace muchos años.

Este liga es una de las más importantes en Europa. Durante la temporada 2021 tuvo más de cinco millones de espectadores acumulados y superó las 2,6 millones de horas vistas. Además, tiene las mejores cifras de consumo en España y por eso es una gran oportunidad para dar a conocer marcas, productos y servicios.

En medio del anuncio, Piqué contó que un compañero suyo también estaba interesado en comprar ese lugar. “Se la quitamos y quedó indignado”, señaló el futbolista entre risas. Por la relación del Kun con Ibai y su recorrido en los eSports, muchos especularon que podría ser el argentino quien intentó quedarse con esa plaza aunque esa versión no se confirmó.

De todas formas, Agüero continúa creciendo con su equipo KRÜ sobre todo en videojuegos como FIFA y Valorant. Y en ese proceso que está realizando, próximamente se anunciarán acciones que tendrán a Ibai y al argentino Coscu como protagonistas. “Se vienen cosas picantes”, indicaron los streamers que recientemente se conocieron en Barcelona y tuvieron varios encuentros con Agüero e incluso uno con Messi.

El streamer español Ibai Llanos junto al futbolista argentino Sergio Agüero.

Piqué se suma a Agüero y a Ibai en Twitch

Otro espacio digital en el cual Agüero e Ibai están hace tiempo es Twitch. En el caso del streamer, es su plataforma predilecta y según datos oficiales cuenta con más de 40 mil suscriptores al mes (cada uno paga U$S 3 por verlo). Mientras tanto, el ex Manchester City se sumó el año pasado durante la pandemia y su canal es uno de los más exitosos entre los deportistas que lo utilizan para comunicarse con sus seguidores.

En las últimas semanas, Piqué también ingresó a Twitch y además comenzó a comprar derechos de eventos deportivos para que Ibai los transmita en vivo desde su canal. El primero fue la Copa América y el más reciente el partido debut de Messi en el PSG. “Se convirtió en el encuentro de la liga francesa más visto en la historia de España. En Twitch tuvo más de dos millones de usuarios únicos”, difundieron desde la empresa.

Fuera de la cancha, el Kun Agüero se mete en el mundo gamer.

En entrevista con PERFIL, Enric Rojas, CEO de Kosmos, explicó que “la compañía busca explotar derechos televisivos más allá de los medios tradicionales como la TV”.

“Pongo de ejemplo a mis hijos que tienen 13, 17 y 19. Realmente era inviable que miren la final de la Copa América. Quizás justo como era Argentina contra Brasil con Messi y Neymar, podría ser. Pero que la hayan visto entera, eso lo logró Ibai. Es algo que tenemos que estudiar”, indicó Rojas para demostrar el alcance y la llegada que tiene el streamer.

