Tinelli: semana agitada, separación, audios y otro programa para El Trece

Sin duda, la que cerró fue una “semana Tinelli”. Y la inició el propio conductor cuando publicó su propio comunicado de separación de su tercera mujer, Guillermina Valdes. “Estamos atravesando una crisis y hemos decidido separarnos, después de estos casi ocho años hermosos que vivimos. Sentimos que es lo mejor para los dos”, decía parte del texto que se viralizó a segundos de publicarse. Pero como un tema tapa al otro, los motivos posibles de la separación quedaron en segundo plano cuando un audio de 2013 de una conversación entre Tinelli y Julio Grondona, por entonces polémico titular de la AFA, le agregó un nuevo capítulo mediático a la saga Lanata vs. Tinelli. Una “serie televisiva” que no va por temporadas, sino por capítulos sorpresa. La polémica por ese audio que pertenece a una investigación del ex juez Norberto Oyarbide se centró en un fragmento que puso Lanata en radio, donde Tinelli –como titular de San Lorenzo– le pide a Grondona un cambio de árbitro y de horario de un partido. El conductor pasó por alto cualquier contestación directa al periodista y usó Twitter. “Estas escuchas que me dicen que pasaron hoy por radio serán las mismas que decía poseer un ex presidente de Boca (N. de la R: Daniel Angelici), que se las había obsequiado un juez, antes de ser separado de su cargo??? (…) Calculo que ya estará trabajando algún fiscal de oficio en investigar quién entregó este material privado, o que debería haberse destruido, para que se difunda en un medio. Jamás hice algo ilegal. A disposición absoluta de la justicia. Si no, seré querellante”. Además retuiteó el armado que la cuenta @FrenesíAzulGrana hizo combinando los tuits de Leandro Aguilera, un periodista también de Radio Mitre, quien en 2017 criticaba que se filtraran unos audios similares de Daniel Angelici, y ahora destaca “lo imperdible” del audio Tinelli-Grondona. Este capítulo también volvió a poner en escena la trastienda que se supone genera la aparición de ese audio: la interna que tiene “el grupo” con Tinelli por su acercamiento al gobierno nacional. Y que tanto Lanata como personajes de Clarín son los encargados de recordarle el descontento de ese directorio.

La indiferencia como táctica. Por eso igual estrategia aplicó Tinelli ante situaciones mediáticas donde Lanata le apuntó de lleno. En lo que va del año, el toreo mediático tuvo como temas los wichis y hasta Bake Off. En febrero, Tinelli dijo que con su fundación –Ideas del Sur– construirían pozos de agua para la comunidad wichi de Salta. Y en el programa lanzamiento de PPT 2020, Lanata volvió a la carga contra Tinelli sumándose a una columna de Alejandro Borensztein en Clarín donde calificó a Tinelli de “pelotudo”. El periodista dijo: “Le pusimos ‘boludo’ y no ‘pelotudo’ como vos (Borensztein) elegiste, porque pelotudo nos parece muy agresivo y boludo nos parece más coloquial”. Y sumó un “momento TVR” en PPT e hizo un repaso tuitero de las veces que Tinelli fue crítico de Cristina Kirchner y generoso con comentarios sobre Macri y Juliana Awada. Había un motivo: días antes Tinelli había posteado: “Te escuchaban los teléfonos, te leían los mails, te apretaban con la AFIP. Tenían un aparato del Estado, que pagábamos nosotros, para perseguir a los que pensaban distinto o a los propios que pudieran descarriarse. #Sisepuede”. Elíptico o indiferente, Tinelli no entró a la lucha de barro y tuiteó sobre la competencia horaria de Lanata: Bake off. El conductor se hizo eco de una torta que ese domingo fue trending topic porque llevaba fernet como condimento. Lanata acusó recibo y a los dos días, en un reportaje en Por si las moscas (AM 1110) dijo: “Está bien... es como tonto. Marcelo puteame, poné ‘Lanata es un hijo de puta’ y listo. Pero hablar de las tortas, por favor”. A buen entendedor.

S.O.S. rating. Esa palabra que define minuto a minuto el timing televisivo. Lo que para la mayoría es solamente cantidad de espectadores, para los canales de televisión abierta es mucho más. Es poder mediático y sobre todo lo que define la cotización del segundo televisivo. Junio no cerró de manera óptima para El Trece. Y ya va el sexto mes que queda detrás de su principal competidor. La idea, obviamente, es achicar la brecha que se generó en juniocon Telefe. Según el informe mensual de Ibope Kantar Media, El Trece promedió 5,9 puntos de rating contra 8,5 puntos de su mencionado competidor. Los programas que mejor ranquearon en junio fueron Periodismo para todos (Lanata), El gran premio de la cocina –conducido por Carina Zampini– y Los ángeles de la mañana, de Angel de Brito. A diferencia de lo que sucede con Telefe, las reposiciones El Tigre Verón, Otros pecados y Argentina, tierra de amor y venganza, no resultaron como se esperaba. La primera, protagonizada por Julio Chávez, fue reemplazada por Otros pecados, y esta por ATAV. A eso se suma que la apuesta que significó Mamushka, a cargo de otra de las figuras del canal, Mariana Fabbiani, todavía no logra convencer a la audiencia.

En ese contexto, dos teléfonos respondieron al S.O.S. de la gerencia de programación de El Trece. Uno es de Diego Guebel, de BoxFish, empresa que ya produce El gran premio de cocina y quien relanzará Cien argentinos dicen, que esta vez irá con la conducción de Diego Barassi. El otro teléfono fue el de Tinelli, para que con Laflia relancen “Cantando 2020”, que irá con De Brito y Laura Fernández. La idea es que ambos estén en la pantalla de El Trece en la grilla de julio.