Las vacaciones "estilo The White Lotus" de Patricia della Giovampoala en Taormina

Taormina atraviesa un redescubrimiento gracias a The White Lotus, una de las tres series que más nominaciones tiene en los premios Emmy 2023, junto con Succession y The last of us. Más allá de la historia que se presenta en la última temporada, esa ciudad de Sicilia, es un protagonista más. Y eso ubicó a Taormina en la mira de nuevos visitantes como Patricia della Giovampoala quien, aún siendo italiana –y también argentina–, nunca había viajado a esa ciudad hasta que The White Lotus la alentó a conocerla.

Patricia della Giovampaola en el hotel donde se filmó la reciente temporada de The White Lotus.

—¿Por qué elegiste Taormina?

—Desde siempre quise ir a conocer esa parte de la Sicilia, y nunca pude ir.Pero después vi White Lotus y…..

—¿En qué capítulo de The White Lotus decidiste conocer Taormina y ese particular hotel?

—En el primero. Era enero, estaba en Uruguay, y enseguida me dije : “¡En junio voy!”. Organicé todo, reservé y busqué un vuelo hacia Catania…¡Nada fácil!

—¿Siendo italiana, este viaje fue tu primera vez allí?

—Sí, totalmente

—¿Y qué te pareció?

—La verdad es un lugar de ensueño. El pueblo, los alrededores, y el hotel donde se filmó The White Lotus.

La piscina de The White Lotus, decorada por los Dolce&Gabbana.

—¿Si habiendo estado ahí , por qué habría que conocer Taormina?

—La posición geográfica, con el volcán Etna de un lado; el mar de frente de un azul profundo; el pueblo es divino, con callecitas minúsculas, el anfiteatro… ¡Y no nos olvidemos que estamos en una de las zonas de Sicilia donde de filmó El Padrino! Las otras son Messina, Catania y también Palermo.

—¿Mientras estabas en el hotel de The White Lotus te acordabas de “acá se filmó tal escena o tal otra"?

—Todo el tiempo. Esperaba ver las chicas en el bar, el pianista tocando, la recepcionista –Sabrina Impacciatore–en el hall de entrada. Lo único que faltó fue la playa. El hotel, por su ubicación bastante arriba en Taormina, no tiene acceso a la playa. Me explicaron que las playas donde se filmó The White Lotus son las de Cefalù, un pueblo costero a 112 kilómetros de Taormina. Eso fue una pequeña decepción.

Uno de los accesos al hotel de The White Lotus, que más se ve en la serie.

—¿Algún lugar del hotel te interesaba ver especialmente por la serie?

—La playa…que no existía

—¿Cuál fue tu lugar favorito?

—Los jardines que son increíbles. Todos muy cuidados y absolutamente maravillosos. También la piscina, completamente renovada este año por Dolce & Gabbana, en colores azul y blanco, con el dibujo típico de ellos, que llama Maioliche.

—¿Te cruzaste con algún famoso?

—Sí, al lado de mi cuarto estaba alojado Harrison Ford. Él estaba en Taormina para presentar su última Indiana Jones en el festival de cine local. Y también estaban Cecilia Bolocco con su marido (N. de la R: José “Pepe” Patricio Daire).

—¿Qué cosas no hay que dejar de hacer en Taormina?

—Darse una vuelta por Corso Umberto para mirar las tiendas; comer en una mesa en la via Naumachia, en la Taberna al Paladino. Y también probar pescado crudo como tartare o carpaccio...¡Todo fresco del día!. No olvidarse de tomar un lemoncello o una granita de café.

Cerca del hotel de The White Lotus está Bar VItelli, donde se filmaron escenas de El Padrino.

—¿Si hubiera que llevarse una playlist; las canciones que eligieron para The White Lotus, son recomendables?

—Como buena italiana, les puedo decir que la música de la serie estaba muy bien elegida. Para poner temas de autores como Fabrizio de André, hay que saber. Pero mi tema de e San Domenico es “Luglio” , de Riccardo del Turco.

—En el primer capítulo de The White Lotus, la gerenta del hotel le dice a un huésped a quien le perdieron las valijas en Roma, que no debería haber hecho transbordo en Fiumicino… ¿Es un buen consejo?

—¡El mejor!. Pero hay que decir que los vuelos directos a Catania –más una hora de viaje hasta Taormina–, son pocos y malos. El aeropuerto es un caos, a pesar de tener excelentes puestos de pizza al paso. Sí hay vuelos low cost desde las grandes capitales europeas, pero son muy poco fiables por el tema de las demoras y las cancelaciones. Pero unos de los directores del hotel me dijo con gran orgullo : “Usted sabe, empezamos a tener vuelos directos desde Dubai”.