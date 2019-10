Emprender sin fronteras

Bajo el lema “sumale miel a tu vida”, la Secretaría de Agroindustria, junto con el Consejo Nacional Apícola, sacó a rodar la cuarta campaña nacional para promover el consumo de la miel con diversas actividades en distintos puntos del país.

Argentina cuenta hoy con unas 2.600.000 colmenas y más de 20.000 apicultores, con un promedio de 65.000 toneladas de miel al año, de las cuales el 95% parte hacia los mercados externos, lo que ubica al país como segundo exportador mundial detrás de China.

Sin dudas, el sector productivo necesita del acompañamiento del Estado en todos sus niveles. Un acompañamiento que genere una articulación virtuosa que mejore no sólo el desarrollo del producto sino también la calidad. En ese sentido, existen algunos ejemplos para comprender la potencialidad de la integración de los esfuerzos públicos y privados.

Tal es el caso reciente de la provincia de Buenos Aires, donde la Federación de Cooperativas Apícolas Ltda. (Fecoapi) concretó su primera operación de comercio exterior con destino a Colombia. Una operación que incluyó el envío por vía aérea de 100 kilogramos de miel fraccionada en envases de vidrio de 500 gramos, provenientes de distintos puntos del territorio bonaerense.

Ese cargamento de miel se convirtió en el primero realizado por el programa Exporta Simple, una iniciativa impulsada por el Ministerio de Producción y Trabajo de la Nación que ofrece algunos beneficios y no tributa derechos de exportación, y que está disponible para empresas y emprendedores locales.

Sobre Exporta Simple

El programa, a través de su plataforma digital (https://www.argentina.gob.ar/exportasimple), permite resolver la logística de las exportaciones, es decir, exportar nuevos bienes producidos en el país que no están alcanzados por suspensiones, prohibiciones o cupo a la exportación, y bienes importados, sin percibir después el beneficio del reintegro a las exportaciones. Para acceder a la iniciativa, los bultos no pueden superar los 180 centímetros de alto por 145 centímetros de ancho, el valor de la mercadería no debe exceder los US$ 15.000 y el monto máximo de exportación anual no puede ser mayor a US$ 600.000.