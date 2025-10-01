Jane Goodall falleció este miércoles 1 de octubre a los 91 años por causas naturales en California, según confirmó el Instituto que tiene su nombre. La primatóloga británica, Mensajera de la Paz de la ONU, tenía 91 años y se encontraba en medio de conferencias por Estados Unidos.

Goodall se dedicó a estudiar el comportamiento animal y la conservación ambiental. En julio del 1960, comenzó con su investigación sobre chimpancés en estado salvaje en Tanzania, trabajo que transformaría para siempre la etología.

Cuáles fueron los descubrimientos de Goodall

Uno de los hallazgos que vio Goodall es que los humanos y chimpancés tenían similitudes en sus comportamientos, por ejemplo, desarrollaban personalidades individuales, se comunicaban mediante gestos complejos, fabricaban y utilizaban herramientas, y demostraban emociones como el amor y el altruismo, pero también capacidad para la violencia.

La investigación realizada por la científica sirvió para confirmar la relación entre humanos y animales, por lo que se posicionó como una de las científicas más destacadas del siglo XX.

Goodall nació en Londres, creció en la postguerra en la casa familiar de Bournemouth, en el sur de Inglaterra. Cuándo cumplió 23 años, viajó por primera vez a Kenia, donde realizó tareas con el reconocido antropólogo Louis Leakey, hasta que la mandó en 1960 a Gombe (Tanzania) para estudiar por primera vez a los chimpancés salvajes de la zona.

La primatóloga británica Jane Goodall imitaba a los chimpancés, se sentaba con ellos en los árboles y compartía sus bananas durante su investigación pionera en Tanzania sobre la verdadera naturaleza de estos simios.

Desde el Instituto Jane Goodall indicaron: "Los descubrimientos de la doctora Goodall como etóloga revolucionaron la ciencia. Fue una incansable defensora de la protección y la restauración de nuestro mundo natural".

En ese sentido, la científica generó que otras mujeres continuaran su carrera en el mundo de la ciencia, como la difunta Dian Fossey.

