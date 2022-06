Las importaciones son uno de los grandes problemas que enfrenta la industria automotriz nacional

El sector automotriz es uno de los principales demandantes de dólares debido a que Argentina importa autopartes para la fabricación de autos y pick ups. y además es uno de los rubros principales de exportación. Pero ¿Cuál es el balance de este sector?

Según el INDEC se exportaron autos y autopartes por U$S 2.187 millones, 16% más que en el mismo período del año pasado. Para lograr ese incremento en las exportaciones se importaron U$S 2.175 millones. Lo que equivale a un incremento del 27.5 por ciento.

El balance comercial dice que los números del primer cuatrimestre dieron en rojo U$S 846 millones. En el 2021 el balance negativo había sido de U$S 713 millones.

Los registros presentan superávit cuando se trata de exportaciones. Las ventas de pick ups y utilitarios aportaron U$S 1.121 millones mientras que los aportes de autos y SUV fueron U$S 677 millones, el doble que en 2021. No obstante, el sector demandó U$S 3.033 millones en importaciones.

Cómo le fue a la industria automotriz argentina en mayo

La sociedad de fábricas de automotores registró la producción de 195.306 unidades, es decir, 41.761 unidades más que en el mismo período de 2021 y las exportaciones subieron en el mismo porcentaje.

Sobre las importaciones argumentaron que como los modelos de producción local no llegan al 50% de la integración nacional para fabricar más unidades se necesitan más insumos provenientes del exterior.