AFA publicó el precio de las entradas para Argentina-Venezuela: cuánto valen y cuándo salen a la venta

La Selección Argentina se enfrentará ante Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental.
La venta de localidades para el cotejo comenzará con una preventa exclusiva para clientes de American Express este martes 26 de agosto a partir de las 17 horas. Un día más tarde, el miércoles 27 de agosto desde las 17, se habilitará la venta general al público.
¿Cuál es el precio de las entradas?
- Popular $90.000
- Popular MENOR $29.000
- Sívori y Centenario ALTA $158.000
- Sívori y Centenario MEDIA $320.000
- San Martin y Belgrano ALTA $260.000
- San Martín y Belgrano BAJA $450.000
- San Martín Y Belgrano MEDIA $480.000
Venta de Entradas:
Exclusivamente On Line: www.deportick.com
Esto no les gusta a los autoritarios
El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad.
Hoy más que nunca Suscribite
- Venta General a partir del miércoles 27/08, desde las 17 hs.
- Venta exclusiva American Express, martes 26/08 desde las 17 hs.
- El canje (retiro de tickets) se realizará en boleterías del estadio MAS Monumental (River Plate). Los siguientes días y horarios:
- Sábado 30/08: todos los sectores de 9 a 13 hs
- Lunes 01/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
- Martes 02/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
- Miércoles 03/09: todos los sectores de 9 a 15 hs
- MENORES: a partir de 3 años abonan PLATEA (Completa).
- PERSONAS CON DISCAPACIDAD. Deben gestionar su ingreso en www.deportick.com NO tendrán ingreso el día del partido, los que no hayan gestionado y retirado con anticipación su entrada.