AFA publicó el precio de las entradas para Argentina-Venezuela: cuánto valen y cuándo salen a la venta

La Selección Argentina se enfrentará ante Venezuela el jueves 4 de septiembre en el Estadio Monumental.

La venta de localidades para el cotejo comenzará con una preventa exclusiva para clientes de American Express este martes 26 de agosto a partir de las 17 horas. Un día más tarde, el miércoles 27 de agosto desde las 17, se habilitará la venta general al público.

¿Cuál es el precio de las entradas?

Popular $90.000

Popular MENOR $29.000

Sívori y Centenario ALTA $158.000

Sívori y Centenario MEDIA $320.000

San Martin y Belgrano ALTA $260.000

San Martín y Belgrano BAJA $450.000

San Martín Y Belgrano MEDIA $480.000

Venta de Entradas:

Exclusivamente On Line: www.deportick.com

