Agenda deportiva: dónde y cuándo ver todos los eventos del fin de semana

El fin de semana llega cargado de deporte. Al mediodía, a las 14:30hs en ESPN y STAR +, la Roma de Dybala y Paredes buscará romper la racha negativa en su encuentro contra el Hellas Verona, tras el despido de José Mourinho

Nos mudamos hacia Inglaterra porque a partir de la misma hora, en la pantalla de ESPN y STAR +, el Brentford recibe al Nottingham Forest de Montiel y Nico Domínguez por la fecha 21 de la Premier league

Y para cerrar una jornada a puro futbol, Boca y Talleres se medirán en un amistoso, a partir de las 21,30hs disponible en STAR + en el segundo compromiso de Diego Martínez a cargo del Club de La Ribera.

El domingo por la primera división del Futbol Español, el Real Madrid se enfrenta contra el Almería desde las 12.15hs. Televisa ESPN y STAR +.

Por su lado, el Barcelona visitará al Betis desde las 14.30hs, también televisado por ESPN y STAR +. Y desde las 17hs en la misma pantalla, el Girona enfrentará al Sevilla de Acuña, Gattoni, Lamela, y Ocampos en el intento mantenerse como puntero.

Para cerrar el fin de semana, la Argentina comenzará su camino en el Pre Olímpico Sub-23,midiéndose contra Paraguay, a partir de las 20hs por Direct Tv Sports.

Agenda deportiva completa del sábado 22 de enero

PREMIER LEAGUE

14:30 Brentford vs. Nottingham Forest STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Rayo Vallecano vs. Las Palmas DGO / ESPN Extra / STAR +

12:15 Villarreal vs. Mallorca DSPORTS / 1610

14:30 Valencia vs. Athletic Bilbao DSPORTS / 1610

17:00 Celta de Vigo vs. Real Sociedad DGO / ESPN Extra / STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Heidenheim vs. Wolfsburgo STAR +

11:30 Colonia vs. Borussia Dortmun DGO / ESPN 3 / STAR +

11:30 Friburgo vs. Hoffenheim STAR +

11:30 Darmstadt vs. Frankfurt STAR +

11:30 Bochum vs. Stuttgart STAR +

14:30 RB Leipzig vs. Bayern Leverkusen DGO / ESPN 3 / STAR +

SERIE A

14:00 Roma vs. Hellas Verona STAR +

16:45 Udinese vs. Milan DGO / ESPN 2 / STAR +

PREOLÍMPICO

17:00 Ecuador vs. Colombia DSPORTS / 1610

20:00 Venezuela vs. Bolivia DSPORTS / 1610

AMISTOSO

21:30 Boca vs. Talleres STAR +

ABIERTO DE AUSTRALIA

21:00 Octavos de Final STAR +

22:00 Octavos de Final STAR +

COPA DE FRANCIA

16:45 US Orléans vs. PSG DGO / DSPORTS+ / 1613

AMISTOSO

19:00 River Plate vs. Pachuca STAR +

Agenda deportiva completa del domingo 21 de enero

SERIE A

08:30 Frosinone vs. Cagliari STAR +

11:00 Empoli vs. Monza DGO / ESPN 2 / STAR +

14:00 Salernitana vs. Genoa DGO / ESPN Extra / STAR +

16:45 Lecce vs. Juventus DGO / ESPN / STAR +

LIGA DE ESPAÑA

10:00 Osasuna vs. Getafe DGO / ESPN / STAR +

12:15 Real Madrid vs. Almería DGO / ESPN / STAR +

14:30 Betis vs. Barcelona DGO / DSPORTS / 1610

17:00 Girona vs. Sevilla DGO / DSPORTS+ / 1613

PREMIER LEAGUE

11:00 Sheffield United vs. West Ham STAR +

13:30 Bournemouth vs. Liverpool STAR +

BUNDESLIGA

11:30 Bayern Munich vs. Werder Bremen STAR +

13:30 Monchengladbach vs. Augsburgo DGO / ESPN 3 / STAR +

PREOLÍMPICO

17:00 Perú vs. Chile DGO / DSPORTS / 1610

20:00 Argentina vs. Paraguay DGO / DSPORTS / 1610

LIGA NACIONAL

11:00 San Lorenzo vs. Riachuelo DGO / TYC SPORTS

GOLF - TOUR EUROPEO

04:00 Ronda Final DGO / ESPN 3 / STAR +

ABIERTO DE AUSTRALIA

21:00 Octavos de Final DGO / ESPN 2 / ESPN 3 / STAR +