Agenda deportiva: toda la información de los eventos de este fin de semana

Llega el fin de semana y los eventos deportivos. El sábado 3 de junio comienza con el choque de tercera ronda de Roland Garros entre Francisco Cerúndulo y Taylor Fritz a las 6 Hs por la pantalla de ESPN 3. El argentino número 23 del ranking intentará dar el batacazo ante el norteamericano que está en el puesto 8.

Por otro lado, Lionel Messi se despide del PSG. El equipo parisino campeón de la Ligue 1 enfrentará al Clermont Foot a 16.00 Hs y se podrá ver en Star + y en ESPN. El astro rosarino logró su tercera estrella en Francia y quiere retirarse a lo grande en el Parque de los Príncipes.

En paralelo, River recibirá a Defensa y Justicia a las 16.30 Hs por la pantalla de ESPN Premium. El conjunto de Martín Demichelis está puntero en el campeonato con 41 unidades, buscará el triunfo y seguir estirando la diferencia con sus perseguidores.

El domingo comienza la carrera de la Fórmula 1 en el Gran Prix de España desde las 10Hs. y lo televisará Fox Sports y Star +. Max Verstappen lidera el campeonato con 144 puntos y sus escoltas, Checo Pérez con 105 y Fernando Alonso con 93 unidades.

Por otro lado, San Lorenzo será local de Colón de Santa Fe a las 14Hs en la pantalla de TNT Sports. El equipo del Gallego Insúa tiene 35 puntos e intentará sumar de a 3 y segonato.

La agenda deportiva del sábado 3 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

14:00 Belgrano vs Vélez TNT SPORTS

16:30 River vs Defensa y Justicia ESPN Premium

19:00 Central Cba (SdE) vs Huracán TNT SPORTS

19:00 Rosario Central vs Instituto ESPN Premium / TV PUBLICA

21:30 Racing Club vs Banfield TNT SPORTS

SERIE A

13:30 Torino vs Inter ESPN 3 / STAR +

16:00 Cremonese vs Salernitana STAR +

16:00 Empoli vs Lazio STAR +

LIGUE 1 DE FRANCIA

16:00 Ajaccio vs Olympique Marsella STAR +

16:00 Brest vs Rennes STAR +

16:00 PSG vs Clermont STAR + / ESPN

16:00 Niza vs Olympique Lyon STAR +

16:00 Monaco vs Toulouse STAR +

16:00 Auxerre vs Lens STAR +

16:00 Troyes vs Lille FA CUP

11:00 Manchester City vs Manchester United STAR + / ESPN

PRIMERA NACIONAL

12:30 Riestra vs Gimnasia (J) TYC SPORTS PLAY

15:00 Tristán Suárez vs Estudiantes (BA) TYC SPORTS PLAY

15:00 Almagro vs Guemes (SdE) TYC SPORTS PLAY

15:30 Agropecuario vs Patronato TYC SPORTS PLAY

16:30 Chaco For Ever vs Villa Dálmine TYC SPORTS PLAY

19:30 Ind. Rivadavia vs Dep. Maipú TYC SPORTS PLAY

21:10 Temperley vs Alte. Brown TYC SPORTS PLAY

MUNDIAL SUB 20

14:30 Israel vs Brasil DIRECTV SPORTS / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

18:00 Colombia vs Italia DIRECTV SPORTS / TYC SPORTS / TYC SPORTS PLAY

La agenda deportiva del domingo 4 de junio

LIGA PROFESIONAL ARGENTINA

11:00 Unión vs. Gimnasia ESPN Premium

14:00 San Lorenzo vs. Colón TNT SPORTS

17:00 Godoy Cruz vs. Independiente ESPN Premium

21:30 Lanús vs. Atlético Tucumán TNT SPORTS

FINALES DE LA NBA

20:55 Miami Heat vs. Denver Nuggets ESPN 2 / STAR +

SERIE A

13:20 Napoli vs. Sampdoria ESPN 2 / STAR +

15:50 Udinese vs. Juventus ESPN 2 / STAR +

15:50 Atalanta vs. Monza STAR +

15:50 Lecce vs. Bologna STAR +

15:50 Milan vs. Hellas Verona STAR +

15:50 Roma vs. Spezia STAR +

LIGA DE ESPAÑA

13:20 Villarreal vs. Atlético Madrid STAR + / ESPN

13:20 Real Sociedad vs. Sevilla ESPN 3 / STAR +

13:20 Osasuna vs. Girona ESPN Extra / STAR +

13:30 Real Madrid vs. Athletic Bilbao DIRECTV SPORTS + / 1613

13:30 Mallorca vs. Rayo Vallecano DIRECTV SPORTS 2 / 1612

15:50 Espanyol vs. Almeria ESPN 3 / STAR +

15:50 Celta vs. Barcelona STAR + / ESPN

16:00 Real Betis vs. Valencia DIRECTV SPORTS + / 1613

16:00 Elche vs. Cádiz DIRECTV SPORTS / 1615

16:00 Real Valladolid vs. Getafe DIRECTV SPORTS 2 / 1612

PRIMERA - NACIONAL

12:00 Nueva Chicago vs. Estudiantes (RC) TYC SPORTS PLAY

15:00 San Telmo vs. Deportivo Morón TYC SPORTS PLAY

15:00 Guillermo Brown vs. Gimnasia y Esgrima TYC SPORTS PLAY

15:30 Defensores Unidos vs. Alvarado TYC SPORTS PLAY

16:00 Aldosivi vs. Ferro TYC SPORTS PLAY

17:00 San Martín (SJ) vs. Flandria TYC SPORTS PLAY

20:10 San Martín de Tucumán vs. Defensores de Belgrano TYC SPORTS PLAY

21:20 Racing (CBA) vs. Quilmes TYC SPORTS PLAY

ROLAND GARROS

06:00 Octavos de Final ESPN 2 / STAR +

06:00 Octavos de Final ESPN 3 /STAR +

13:20 Octavos de Final STAR +

15:20 Octavos de Final STAR +

F1 - GP DE ESPAÑA

09:55 Carrera STAR +

MUNDIAL SUB 20

14:30 Corea del Sur vs. Nigeria DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

18:00 Estados Unidos vs. Uruguay DEPORTV / TYC SPORTS PLAY

GOLF: THE MEMORIAL TOURNAMENT

15:25 Última Vuelta ESPN Extra / STAR +

TOP 14 DE FRANCIA

15:55 Lyon vs Bordeaux STAR +

INDYCAR SERIES

16:00 Carrera STAR +

