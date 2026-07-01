Alemania respaldó el acuerdo UE-Mercosur durante la visita oficial de Johann Wadephul a la Argentina

El ministro federal de Relaciones Exteriores de Alemania, Johann Wadephul, visitó la Argentina con una agenda centrada en el fortalecimiento de la relación bilateral, la cooperación económica y el impulso al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, considerado por Berlín como una oportunidad para ampliar el comercio y las inversiones entre ambas regiones.

Durante su estadía en Buenos Aires, el funcionario mantuvo reuniones con autoridades argentinas y participó de un encuentro organizado por la Embajada de Alemania en Argentina, del que también formaron parte representantes del sector empresarial, organismos públicos e instituciones vinculadas con la relación entre ambos países.

El acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur, uno de los principales ejes

Uno de los puntos centrales de la visita fue el respaldo alemán al acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur. Wadephul destacó que el entendimiento representa una oportunidad para fortalecer el comercio, promover nuevas inversiones y ampliar la cooperación entre Europa y América del Sur.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El ministro sostuvo que el acuerdo puede convertirse en un factor clave para impulsar el crecimiento económico de ambas regiones y consolidar una agenda común en materia de desarrollo, innovación y comercio internacional.

Minerales críticos y cooperación económica

La agenda oficial también incluyó el avance de un memorándum de entendimiento sobre minerales críticos, un sector que adquirió un rol estratégico por la transición energética y la creciente demanda de insumos para la industria tecnológica.

Johann Wadephul fue recibido en Buenos Aires en el marco de una agenda oficial centrada en la cooperación bilateral

En ese marco, Alemania manifestó su interés en profundizar la cooperación con la Argentina para el desarrollo de recursos como el litio, el cobre, el uranio y otros minerales considerados fundamentales para las cadenas globales de suministro. La estrategia busca diversificar el abastecimiento de materias primas en un contexto internacional marcado por tensiones geopolíticas y comerciales.

Una relación bilateral que busca ampliarse

Además de la agenda económica, la visita sirvió para reafirmar los históricos vínculos entre Alemania y Argentina. Las reuniones incluyeron intercambios con representantes del sector privado, organismos públicos y referentes de instituciones vinculadas a la cooperación entre ambos países.

El funcionario alemán destacó que la relación bilateral trasciende el comercio y abarca áreas como la innovación tecnológica, la seguridad económica y el desarrollo industrial, con el objetivo de consolidar proyectos de largo plazo.

Una agenda con proyección regional

La visita de Wadephul formó parte de una gira sudamericana que también incluyó otros países de la región y tuvo como objetivo reforzar la presencia alemana en América Latina.

Durante los encuentros mantenidos en Buenos Aires también se abordaron temas vinculados con el escenario internacional, la seguridad del abastecimiento de recursos estratégicos y la necesidad de fortalecer la cooperación entre democracias frente a un contexto global de creciente incertidumbre.

Con este viaje, Alemania buscó enviar una señal de respaldo a la relación con la Argentina y ratificar su interés por avanzar en proyectos conjuntos de inversión, comercio y cooperación, en un escenario donde el acuerdo entre la Unión Europea y el Mercosur aparece como uno de los principales motores para profundizar ese vínculo.