miércoles 20 de agosto de 2025
REPERFILAR
JUSTICIA

Alerta por envenenamiento de mascotas en Las Cañitas

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quienes colocaron veneno en la zona de Las Cañitas con el propósito de intoxicar animales.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quienes colocaron veneno en la zona de Las Cañitas con el propósito de intoxicar animales. Producto de este accionar se reportaron varios seres sintientes muertos y otros intoxicados.

Por tal motivo, la UFEMA convoca a las personas que sepan o hayan visto algo relacionado con los hechos, a que aporten cualquier tipo de información que contribuya a identificar a los autores.

En los casos de animales fallecidos, se deberá dar intervención al personal policial y remitir el cuerpo a la guardia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para el correspondiente estudio de necropsia.

Hasta el momento, se dispuso relevar a testigos -comerciantes de la zona, empleados del GCBA, vecinos- para que aporten datos que sirvan de avance para la investigación, en particular personas al cuidado de algún ser sintiente que haya sido envenenado. Además, se solicitaron imágenes y videos vinculados a los hechos investigados.

Ante cualquier información se solicita aportarla al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad –a la casilla de mail [email protected], al teléfono 0800 33 347225 (FISCAL), o de manera presencial en cualquiera de sus sedes-, o llamando al 911 de la Policía de la Ciudad.

