Alerta por envenenamiento de mascotas en Las Cañitas.

La Unidad Fiscal Especializada en Materia Ambiental (UFEMA), a cargo de Blas Matías Michienzi, dispuso una serie de medidas para lograr dar con quien o quienes colocaron veneno en la zona de Las Cañitas con el propósito de intoxicar animales. Producto de este accionar se reportaron varios seres sintientes muertos y otros intoxicados.

Por tal motivo, la UFEMA convoca a las personas que sepan o hayan visto algo relacionado con los hechos, a que aporten cualquier tipo de información que contribuya a identificar a los autores.

En los casos de animales fallecidos, se deberá dar intervención al personal policial y remitir el cuerpo a la guardia de la Facultad de Ciencias Veterinarias de la UBA para el correspondiente estudio de necropsia.

Hasta el momento, se dispuso relevar a testigos -comerciantes de la zona, empleados del GCBA, vecinos- para que aporten datos que sirvan de avance para la investigación, en particular personas al cuidado de algún ser sintiente que haya sido envenenado. Además, se solicitaron imágenes y videos vinculados a los hechos investigados.

Ante cualquier información se solicita aportarla al Ministerio Público Fiscal de la Ciudad –a la casilla de mail [email protected], al teléfono 0800 33 347225 (FISCAL), o de manera presencial en cualquiera de sus sedes-, o llamando al 911 de la Policía de la Ciudad.