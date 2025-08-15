Dos personas murieron tras comer un sándwich de brócoli

Una tragedia fatal tuvo lugar en Italia, donde se registraron dos muertes de dos personas, un hombre de 52 años y una mujer de 45 años que fallecieron pocas horas después de comer un sándwich de brócoli que le provocó un brote de botulismo.

El incidente fatal ocurrió en un camión de comida en la ciudad italiana de Diamante, en la costa de Calabria, según consignó People.

La primera víctima fue identificada como Luigi Di Sarno, era un artista y músico que se encontraba en el lugar con algunos familiares y allegados que también resultaron afectados luego de comer sándwich de brócoli y salchicha.

A las horas de ese episodio fatal se registró una segunda víctima, identificada como Tamara D’Acunto, una mujer de 45 años.

Tras las muertes se abrió una investigación, por lo que la fiscal encargada del caso indicó recientemente que habían sido varias las personas afectadas por intoxicación alimentaria después de comer en el mismo camión que D’Acunto.

Por su parte, el periódico regional Corriere del Mezzogiorno reveló que la mayoría de los alimentos encontrados en el camión estaban contaminados con botulismo, una enfermedad grave causada por la bacteria Clostridium botulinum, que consiste “en una afección poco frecuente, pero grave causada por una toxina que ataca los nervios del organismo, cuyos síntomas pueden poner en riesgo la vida”.