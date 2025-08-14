Preocupa la aparición de conejos con extraños tentáculos.

El avistamiento de conejos con unos extraños tentáculos o cuernos negros en la cabeza, encendió las alarmas de las autoridades de Estados Unidos.

El misterioso episodio se registró en varias ciudades estadounidenses, y en especial en Fort Collins, Colorado, donde los conejos silvestres aparecieron con espigas negras que crecen desde sus cabezas y hocicos.

Por esos "tentáculos que salen desde todas partes de su cabeza, se los apoda también como "conejos Frankenstein" (“Frankenbunnies”). Estos avistamientos preocuparon a las autoridades que pronunciaron advertencias oficiales para que la población se mantenga alejada.

Por otro lado, según explicaron especialistas, estos tentáculos son la consecuencia de una enfermedad conocida como virus del papiloma del conejo de cola de algodón (CRPV por sus siglas en inglés). Se trata de un padecimiento que provoca la aparición de tumores alrededor de la cabeza y el rostro de estos animales, lo que les da ese aspecto extraño que despertó el pánico en los vecinos.

Tal fue el caso de Fort Collins, una vecina que se topó con uno de estos ejemplares. "Parecía tener púas negras o palillos de dientes negros saliendo de toda la zona alrededor de la boca”, describió la mujer a la prensa.

Las imágenes y videos compartidos de estos animales con extrañas formaciones negras, largas y rígidas, inundaron las redes sociales y advirtieron sobre el contagio de esta patología.