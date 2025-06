Alrededor de 600.000 vehículos tienen patentes provisorias.

Cada vez circulan más autos sin chapa patente en rutas y calles argentinas, sin más que una identificación provisoria en papel, pegada en el interior del parabrisas. Según información oficial, se acumulan 655.548 patentes provisorias desde diciembre de 2023 hasta abril de 2025. La cifra representa alrededor del 4,3% del total de 15.299.751 de autos circulando en el país en 2023, de acuerdo con los últimos datos publicados por la Asociación de Fábricas Argentinas de Componentes (AFAC).

Desde diciembre de 2023 a marzo de 2025, se entregaron 1.772.894 patentes. De esa cifra, 1.117.346 fueron chapas metálicas correspondientes a 558.673 inscripciones iniciales de dominio (autos 0KM) y 655.548 placas provisorias.

Esta problemática se extiende en el tiempo debido a que el Gobierno nacional finalizó el contrato con la Casa de la Moneda, encargada de fabricar las chapas.

En ese contexto, la empresa que ganó la nueva licitación, Tonnjes Sudamericana SA, enfrenta dificultades para su distribución.

Mientras tanto, los vehículos nuevos circulan con identificaciones de papel provisorias, válidas por 180 días y aceptadas en todo el país e incluso en naciones limítrofes.

No obstante, quienes no porten ninguna identificación se arriesgan a tener una multa. Según las autoridades nacionales, el problema iba a encontrar la solución en mayo, sin embargo esto no ocurrió