Bukele nombró a una militar como ministra de Educación: cuáles son las nuevas reglas para los alumnos en El Salvador

La ministra de Educación, Karla Trigueros, recientemente nombrada por el mandatario Nayib Bukele, detalló la medida que entrará en vigencia a partir del próximo 1 de septiembre, en todos los establecimientos educativos públicos en El Salvador.

“Hoy envié el memorándum sobre el Reglamento para la Promoción de la Cortesía Escolar, que entrará en vigor el 1 de septiembre en todos los centros educativos públicos. Con este reglamento fomentaremos valores esenciales como el respeto y la cortesía entre nuestros estudiantes, docentes y personal administrativo", detalló la flamante titular de la cartera de Educación en El Salvador.

El reglamento establece un sistema de deméritos para quienes omitan expresiones de cortesía en la interacción cotidiana. Según el documento, “cada estudiante debe dirigirse a sus compañeros, docentes y autoridades con cortesía” y la omisión de saludos o agradecimientos tendrá consecuencias registradas.

Las faltas incluyen no saludar al entrar o salir del aula, no decir “por favor” al hacer una petición, omitir “gracias” al recibir un favor o usar un tono irrespetuoso. Cada omisión equivale a un demérito, que será registrado por los docentes y comunicado a los padres de familia en un informe mensual.

El reglamento contempla una escala de sanciones progresivas. Con tres deméritos, el estudiante recibirá una advertencia verbal y deberá escribir una reflexión titulada “La importancia de la cortesía”. A los seis, se notificará a la familia y se asignará una tarea correctiva, como redactar un texto o elaborar un cartel sobre cortesía.

Cuando un estudiante acumule diez deméritos, perderá privilegios escolares, como la participación en juegos o actividades culturales. Con más de diez, se convocará a los padres a una reunión con la dirección. Al alcanzar quince deméritos, el alumno no podrá ser promovido de grado.

El documento establece también mecanismos de redención. Los estudiantes podrán reducir deméritos acumulados si cumplen durante una semana con expresiones ejemplares, participan en labores de limpieza y orden en el centro escolar o colaboran en campañas de valores.

La normativa incluye un sistema de reconocimientos: cada mes se otorgará una Mención Honorífica de Cortesía Escolar a los estudiantes o grupos que no acumulen deméritos. También se prevé la entrega de diplomas o menciones en murales escolares.

El texto señala que la medida entrará en vigor el 1 de septiembre de este año y será supervisada por la Dirección Nacional de Convivencia Escolar. “Su cumplimiento será supervisado para garantizar que los centros educativos promuevan la cultura ciudadana”, se lee en la disposición final.

El gobierno presenta la iniciativa como parte de un esfuerzo por fortalecer valores y disciplina dentro de las escuelas. En palabras de la ministra Trigueros: “Queremos que cada niño y adolescente crezca practicando expresiones tan sencillas pero fundamentales, como ‘Buenos días’, ‘Por favor’ y ‘Gracias’, fortaleciendo así la cultura ciudadana en nuestras escuelas”.