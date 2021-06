Caso Guadalupe | La policía científica se encuentra trabajando en la casa de la tía de la nena

En medio de un operativo cerrojo en el barrio donde desapareció Guadalupe Lucero, la policía se encuentra trabajando en la casa de la tía de la nena desaparecida, quien desde el lunes pasado activó la Alerta Sofía en la provincia de San Luis.

Por este motivo es que la policía científica se encuentra realizando un operativo con sus perros en una peluquería del barrio, que es propiedad de la tía de Guadalupe.

En tanto, la madre de la nena de 5 años desaparecida reportó que en la madrugada del martes recibió un llamado en el cual habría escuchado la voz de su hija de fondo, generando expectativas en torno a la recuperación con vida de la joven desaparecida.

Más temprano, el rastro de los perros de la policía habría llegado hasta la casa de la tía de Guadalupe. No obstante, la niña visitaba con frecuencia a su pariente por lo cual no se descarta que sea una pista que no llegue a buen puerto.

Guadalupe desapareció el pasado lunes entre las 19 y las 19.30, cuando jugaba en la vereda de la casa de su tía, junto a otros niños durante un cumpleaños familiar. Ya se hicieron cerca de 150 allanamientos en la ciudad de San Luis y otras localidades cercanas, pero todavía no pudieron dar con su paradero.

En los operativos de los últimos días trabajaron más de 400 policías de distintas reparticiones, personal de bomberos, buzos tácticos y perros rastreadores.