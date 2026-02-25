Cerraron 500 sucursales bancarias en Argentina, en los últimos cinco años.

Según el último dato disponible del BCRA correspondiente a octubre pasado, en la Argentina funcionan 4.088 sucursales bancarias. Cabe destacar que cinco años antes, había 4.598 filiales, lo que implica que en ese plazo hubo 510 sucursales que cerraron sus puertas.

El dato del BCRA corresponde a las sucursales convencionales.

Cabe destacar que los bancos, desarrollaron otras opciones, como los “minibancos” dentro de empresas o las sucursales móviles como las que se arman en los lugares turísticos durante el verano. Sin embargo, la atención presencial ya no es lo que era.

En ese contexto, la encuesta de D’Alessio IROL hizo un relevamiento a partir del dato registrado por el BCRA. El estudio registró que un 63% de los consultados fue a una sucursal bancaria en los últimos 3 meses. Es decir que 2 de cada 3 usuarios encuentran la necesidad de la visita presencial.

No obstante, un 25% aseguró que su último trámite presencial en un banco fue hace más de 6 meses. Solamente un 1% aseguró no haber ido nunca a una sucursal y manejarse de manera enteramente virtual.

Un 35% va para hacer consultas, un 33% para resolver problemas con las tarjetas, un 14% a hacer pagos y un 12% para hacer reclamos. Apenas un 2% dijo haber ido a la sucursal para abrir una cuenta y un 4% para pedir un préstamo.