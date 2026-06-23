"Coffe cup 2026": cuándo es y dónde será.

Los amantes del café de especialidad ya tienen una cita marcada en el calendario. La Coffee Cup 2026 se realizará los días 25 y 26 de julio de 2026 en el emblemático NH Gran Hotel Provincial de la ciudad de Mar del Plata, que se convertirá durante dos jornadas en el principal punto de encuentro de la industria cafetera argentina.

El evento reunirá a más de 60 marcas provenientes de más de 20 ciudades del país, en un espacio de exhibición de aproximadamente 2.500 metros cuadrados. La propuesta está orientada tanto a profesionales del sector como a consumidores apasionados por el café de especialidad.

Qué habrá en la Coffee Cup 2026

La exposición contará con una amplia agenda de actividades que incluirá:

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* Competencias oficiales de café de especialidad.

* Degustaciones y catas guiadas.

* Charlas y capacitaciones con especialistas.

* Presentaciones de nuevas tendencias y tecnologías.

* Espacios de networking para emprendedores, tostadores y productores.

* Actividades interactivas para el público general.

Entre las competencias destacadas figuran pruebas de AeroPress, Latte Art y Cup Tasters, disciplinas reconocidas internacionalmente dentro del mundo del café de especialidad.

Un sector en crecimiento

Los organizadores buscan que la Coffee Cup se consolide como uno de los eventos más importantes del calendario cafetero nacional. La iniciativa apunta a reunir a toda la cadena de valor del café de especialidad, desde productores y tostadores hasta baristas, cafeterías y consumidores finales.

El crecimiento de la cultura cafetera en Argentina y el auge de las cafeterías de especialidad explican el interés creciente por este tipo de encuentros, que combinan capacitación, competencias y oportunidades de negocios.

Mar del Plata, capital del café por dos días

Con la realización de la Coffee Cup 2026, Mar del Plata buscará posicionarse como uno de los principales centros de la cultura cafetera del país. Durante el último fin de semana de julio, la ciudad recibirá a miles de visitantes vinculados al sector, en un encuentro que promete convertirse en una referencia para el café de especialidad en Argentina.