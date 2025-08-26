Comenzó Travel Sale con descuentos de hasta 60%.

A partir del lunes se dio inicio a una nueva edición del Travel Sale, evento en el que agentes de viaje y operadores turísticos de todo el país ofrecerán descuentos, promociones y cuotas sin interés, entre otros beneficios, hasta el domingo 31 de agosto.

La iniciativa, impulsada por la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo (Faevyt), tiene como objetivo incentivar la actividad en temporada baja y promover reservas para el verano. En esta edición contará con la participación de más de 140 agencias de viajes.

Durante siete días los consumidores podrán acceder a descuentos de hasta el 60% en paquetes turísticos, alojamiento, pasajes y experiencias. La propuesta incluye promociones especiales y facilidades de pago que buscan acompañar la planificación de viajes en un contexto donde la financiación se volvió un aspecto central de la decisión de compra.

Las opciones de pago contemplan cuotas bancarias, tanto con interés como sin interés, a través de tarjetas de crédito. Estas modalidades estarán disponibles para una gran variedad de destinos dentro del país, desde escapadas cortas hasta viajes más extensos.