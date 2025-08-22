La economía es la principal preocupación de los jóvenes.

Seis de cada diez estudiantes argentinos de 15 años, teme no contar con los recursos económicos necesarios para hacer lo que les gustaría una vez finalizada la escuela obligatoria. Se trata del 63% de los estudiantes.

El dato surge del informe "¿Qué piensan los estudiantes de 15 años sobre su futuro y la escuela?", elaborado por Sandra Ziegler (FLACSO Argentina), María Sol Alzú y Víctor Volman (Argentinos por la Educación) a partir de los cuestionarios de PISA 2022.

El trabajo muestra una radiografía de los jóvenes, sus aspiraciones sobre lo que piensan respecto al futuro, al examinar cinco dimensiones: el nivel de información que los estudiantes dicen tener sobre sus opciones después de la escuela; la utilidad percibida de la escuela para el trabajo y para ganar confianza en la toma de decisiones; la presión familiar; y las limitaciones económicas para hacer lo que les gustaría al terminar la secundaria.

El estudio advierte que la preocupación económica asciende al 67% entre los chicos de sectores más vulnerables, mientras que baja al 55% en los de mayor nivel socioeconómico. En comparación, el promedio de la OCDE es del 52%.

Además, la investigación revela que un 71% de los adolescentes teme no estar preparado para la vida adulta, lo que ubica a la Argentina entre los países con mayor inseguridad frente al futuro.