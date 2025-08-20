Covid: ¿Cómo actúa la variante Frankestein?

La variante de covid "Frankestein", vuelve a alarmar a la población. Según el Boletín Epidemiológico Nacional del Ministerio de Salud, se trata de una variante XFG que tiene como característica su naturaleza recombinante, identificada como un sublinaje de Ómicron que está creciendo a nivel global.

De acuerdo al último informe de la Organización Mundial de la Salud (OMS), más de la mitad de las muestras analizadas a nivel internacional ya corresponden a esta versión del virus, lo que la convierte en la cepa predominante en varias regiones.

En Argentina, se detectó su circulación en Córdoba. Aunque no se publicaron aún análisis genómicos que permitan dimensionar su alcance, el Ministerio de Salud nacional difundió información adicional sobre los episodios iniciales registrados.

En total fueron tres, todos con cuadros leves o con recuperación favorable, aunque con un dato que preocupa: ninguno de los pacientes había recibido refuerzos de vacunación en el último año. Dos de los contagios se produjeron en profesionales de la salud en el hospital Rawson. Ambos evolucionaron sin complicaciones, aunque la particularidad de no contar con inoculación reciente vuelve a poner en foco la baja cobertura de refuerzos en la población.

No obstante, el tercer caso se dio en una clínica privada de la misma ciudad. El paciente, internado por un accidente cerebrovascular, presentó fiebre durante su estadía y se presume que el contagio ocurrió dentro del establecimiento. También en este caso, la persona no había recibido refuerzo contra Covid-19 en los últimos doce meses, aunque sí contaba con esquemas previos de inmunización.

En ese contexto, los datos oficiales de la base nacional de inmunizaciones confirman una tendencia descendente: en lo que va de 2025, menos del 1% de la población recibió una dosis, mientras que en 2024 apenas un 3,8% se aplicó un refuerzo.