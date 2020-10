Daniel Arroyo sobre Macri: "No es la persona autorizada para hablar de trabajo"

La inflación sigue golpeando la economía Argentina. Esta tarde se conoció que una familia de cuatro integrantes necesita para vivir 47.500 pesos. Esto significa un aumento del 3% en relación a agosto. A esto se le suma que más de 9 millones de personas reciben algún tipo de ayuda social.

En este contexto, RePerfilAr conversó con el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo quien no solo detalló los planes de contención previstos de acá a fin de año y lo que se espera para el 2021 sino que también disparó contra el ex presidente Mauricio Macri.

Ex mandatario y líder de Cambiemos, dijo que el peronismo es el partido de los que no trabajan. Por ello, Arroyo recogió el guante y disparó: “No creo que sea Macri la persona más adecuada para hablar de trabajo. El peronismo es trabajo. Es gente que pone el cuerpo, que le duele el dolor del otro”. A su vez expresó que “es inadecuado asociar el peronismo al no trabajo” porque “es trabajo y producción”, mientras que Macri “no es la persona autorizada para hablar de trabajo”, sentenció.

El plan del Gobierno para "anclar" la inflación y lograr estabilidad cambiaria

“No está definido aún” si va a haber un lanzamiento del IFE 4, explicó Arroyo. Y añadió: “Se terminó de pagar el IFE 3 a más de 9 millones de personas que era de 10 mil pesos”, para cada beneficiario.

No obstante, aseveró que “está el compromiso del presidente Alberto Fernández de asistir” y confirmó que “de acá a diciembre va a aumentar algún tipo de ayuda”.

La principal preocupación del titular de la cartera de Desarrollo es la generación de empleo por ello “la política postpandemia lo asociamos a generar trabajo”. En la actualidad “generamos 45 mil trabajos”, mientras que el objetivo es “generar 300 mil” puestos más.

Para Arroyo: “La inflación es lo que más genera pobreza, lo que más golpea a los pobres”, porque esto se traduce en el aumento de los costos de alimentos. Por ello “estamos llevando adelante 400 pequeños mercados centrales, para que el pequeño productor pueda vender con menos intermediarios”, indicó.

Pese a las políticas implementadas por el Gobierno, la sensación es que no alcanzan para combatir el alza de precios. Por ello, el ministro explicó que no solo se realizan medidas orientadas a la asistencia alimentaria, sino que hay medidas asociadas al estímulo productivo para distintos rubros. En este sentido, admitió que hubo un “aumentó la pobreza pero, la intervención estatal amortiguó la caída de muchos sectores”.

Asimismo, Arroyo confirmó que los planes sociales van a seguir ocupando el 31% de presupuesto para el año que viene.

“El presupuesto de este año era de 84 mil millones y terminamos en 230 mil millones”, pero la mayor parte de ese capital fue direccionado a la asistencia alimentaria. Aunque "Para el año que viene hay una recomposición que será 50 y 50". En este sentido, aseveró: “La salida es trabajo”.