De Pablo sobre el acuerdo con el FMI: "En esta negociación nadie tiene apuro"

El Gobierno busca cerrar un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para evitar hacer frente a los grandes desembolsos de dólares del año que viene. No obstante, no parece que vaya a haber un acuerdo cerrado en los próximos meses debido a la diferencia en las posiciones entre el equipo técnico nacional y el del organismo multilateral.

- El Gobierno está buscando la forma de llegar al 2023 con una economía atada con alambre en crecimiento, ¿Existe alguna posibilidad de que esto ocurra o inevitablemente no llegará al 2023 sin producir un cambio o ajuste en su modelo económico?

-No me gusta hacer pronósticos, hay diferencia entre los pronósticos y las conjeturas condicionadas. Un pronóstico es ‘el sábado va a llover’ mientras que una conjetura condicionada es ‘si el sábado no llueve te invito a mi casa para hacer un asado al aire libre’. Son dos cosas distintas. Los economistas dicen que hacen pronósticos y, en el mejor de los casos, hacen conjeturas condicionadas. Y con este nivel de incertidumbre hacerlo con decimales es una burla.

-Ahora, en marzo, hay que pagar o tener un acuerdo porque si no entramos en default.

-¿A vos te parece que en el Fondo alguien cree que vamos a pagar?.

-No.

-Están todos en el Fondo viendo que hacer. Por otra parte, en el Gobierno hay gente preguntándose que hacer también.

-Y la suma de estas debilidades, ¿no crees que pueda llegar a hacer que haya necesidad de acuerdo porque ninguno de los dos sabe qué hacer?

-Puede ser, las características van a ser peculiares porque no queremos pagar ni hacer reformas estructurales y, si vos me preguntas cómo va a ser el acuerdo, yo te digo que no sé porque mi imaginación es limitada. Lo que sí veo es que en esta negociación nadie tiene apuro.

