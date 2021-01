Desde UVA: "Si hubiera una nueva gira de Paul, seguro visitará al presidente"

Comer menos carne, no por una cuestión económica sino por un pedido particular que le llegó al presidente Alberto Fernández y a manos de nada más, ni nada menos, que Paul McCartney, el ex beatle. Eso es lo que contaban desde la Unión Vegana Argentina (UVA): McCartney le iba a hacer una nota invitándolo al presidente argentino a sumarse a una iniciativa que tiene más de 10 años liderada puntualmente por la familia de Paul, su esposa Marie y su hija Stella, que es el lunes sin carne. Un movimiento que genera cada vez más adeptos en el mundo. RePerfilAr se comunicó con el fundador del movimiento, Manuel Alfredo Martí, quien brindó más detalles del pedido hacia Fernández.

“Meat Free Monday es una campaña internacional que ya está implementada en ciudades de 40 países. La propuesta es que los lunes se sirvan en los comedores escolares y en los comedores de dependencias públicas alimentos basados en plantas, como ya está sucediendo en Los Ángeles, Nueva York, Barcelona, Reino Unido y San Pablo. En este momento los lunes se sirven viandas veganas en 8 mil escuelas, esto tiene una incidencia bastante importante en la disminución de gases de efecto invernadero que produce la industria de la carne”, explicó Martí.

El fundador de UVA, junto a Liz Solari, se reunió con Alberto Fernández para hacerle un pedido que vienen reclamando hace meses: “Le entregamos más de medio millón de firmas en contra del acuerdo porcino que se está por firmar con China. Esto nos dio la posibilidad de poder charlar de ciertos temas, como el cambio climático. El presidente se mostró muy preocupado por esto”, contó y agregó: “Propusimos que se generen políticas de Estado que tengan en cuenta programas de alimentación saludable. Esto es muy importante para reforzar el sistema inmunológico y poder enfrentar enfermedades como la pandemia y otras que están produciendo un caos a nivel global. Creemos que promover las huertas familiares y la alimentación saludable es muy positivo para todas las personas que viven en Argentina. El presidente nos escuchó atentamente y nos dijo que le interesaba, así que quedó la puerta abierta para poder hablar de esto”.

Manuel Alfredo Martí se refirió al desafío de Alberto: “Él dijo que si le llevábamos a Paul McCartney dejaba de comer carne, obviamente Paul no va a venir en este momento, pero si hubiese una nueva gira seguramente podríamos llevarlo para que le cante ‘Blackbird’”.