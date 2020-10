Día mundial de la psoriasis, qué es y cómo tratar esta enfermedad

En el día mundial de la psoriasis, RePerfilAr repasa en detalles los síntomas y el impacto que genera esta enfermedad en la calidad de vida de quienes la padecen. Además, cuáles son tratamientos que se utilizan y cómo diagnosticarla.

“Se la conocía como la enfermedad que te rompía la cabeza”, indicó La Presidenta de AEPSO, Silvia Fernández Barrio, en diálogo con este medio.

Por su parte, la Presidenta de SOARPSO, Dra. Cristina Echeverría, dijo que “la psoriasis es una enfermedad inflamatoria sistémica, crónica e inmunomediada que puede afectar primariamente la piel pero también en un porcentaje alto, un 30%, a las articulaciones. Produciendo inflamación, dolor y un deterioro en el largo plazo de la funcionalidad”.

Con los avances científicos, los tratamientos contra la psoriasis se volvieron menos tortuosos, además no sólo trabajan dermatólogos sino un equipo de profesionales busca mejorar la calidad de vida del paciente evitando impactos en otros órganos. “Empecé con una alergia. Me habían salido unas lastimaduras”, dice Silvia. Y cuenta que después “salvo la cara, las manos y los pies eran placas grandes. Dormía envuelta en plástico, me ponían inyecciones y diferentes cremas”, contó la Presidenta de AEPSO.

"Fernán Quirós: "El rebrote que vive Europa podría ocurrir también en la Argentina"

Por su parte, el Dr. Alberto Lavieri, miembro de la Sociedad Argentina de Dermatología, expresó que “el dermatólogo es el que lidera el seguimiento del paciente pero se trabaja en conjunto con un nutricionista, reumatólogos, cardiólogos, clínicos y endocrinólogos. Vamos en búsqueda de los demás impactos que tiene esta enfermedad”.

“Las enfermedades de la piel tienen un peso específico en la vida de las personas”, dice Silvia Fernández Barrio. “Son tremendamente discriminatorias y el sistema no tiene idea de cuán grande es ese peso”, agrega.

Para reconocer esta enfermedad, el Dr. Lavieri dijo que la persona tiene la “piel enrojecida, con escamas, a veces pica, duele. Se rasca y sangra” y que los lugares más comunes son “los codos, rodillas” pero que “se puede dar en cualquier lugar del tronco”. Y remarcó que lo mejor que puede hacer el paciente es “asistir rápidamente a un dermatólogo” en vez de hacer adivinanzas.