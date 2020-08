Reforma judicial: hasta el juez Rafecas le marcó la cancha al Presidente

La “Comisión de Notables” convocada por Alberto Fernández para sugerir cambios en el Poder Judicial no para de generar polémicas desde el minuto cero de conformada. Sus críticos la rebautizaron “Comisión Beraldi”, como para dejar en claro que ahí, en un lugar estelar, está el abogado de la vicepresidenta de la Nación, Cristina Fernández de Kirchner.

El grupo de juristas empezó a deliberar el sábado pasado, en un clima muy enrarecido que hizo eclosión el lunes con los “banderazos” del 17-A: el tema Justicia fue, de algún modo, el hilo conductor de las protestas en las principales ciudades del país. El primer asunto tocado por el grupo de juristas es la situación del Ministerio Público Fiscal. Se corrió el rumor de que estarían buscando cambiar el modo de elección del Procurador General de la Nación, que es el jefe de todos los fiscales y hasta ahora se necesita una mayoría especial de dos tercios del Senado para su designación. Todo se dio, además, en medio de fuertes embates del kirchnerismo parlamentario contra el procurador interino en funciones, Eduardo Casal.

Casal fue citado para el martes a conversar sobre el tema con estos expertos, pero no por ser más molesto ante la conflictiva situación. Curiosamente, el más incómodo es el candidato oficial a sucederlo en el cargo, el juez federal Daniel Rafecas, que en las últimas horas envió tres mensajes muy fuertes que en lo más alto del gobernante Frente de Todos fueron anotados con rojo:

• El primero fue directamente para Casal. Le manifestó su solidaridad por los ataques a su persona, que consideró “una locura” que afecta a todo el Ministerio Público y a la autonomía de cada uno de los fiscales (que serán sus subordinados si termina siendo elegido).

• El segundo mensaje apuntó a los integrantes de la señalada comisión. Les hizo saber que, si se avanza con alguna propuesta de modificar el modo de elegir al procurador, no cuenten con él: que prefiere ir a la votación en el recinto y perder antes que llegar producto de una manganeta.

• También deslizó comentarios críticos sobre la oportunidad y ciertos contenidos de la Reforma Judicial que propone el mismo Gobierno que lo promueve a él.

Ayer, tras un día agitado de dimes y diretes, Rafecas hizo saber en su cuenta de Instagram que sigue aspirando a tan importante función. Sin embargo, fuentes muy confiables aseguraron a este medio que, para Rafecas, “una cosa es que la oposición no lo quiera y otra es que el oficialismo sea capaz de cualquier cosa por su postulación”. La traducción de los mensajes, según los mismos intérpretes, sería: “Yo les agradezco muchísimo, pero así no. Toda la a dirigencia política debe empezar a hacer las cosas bien. Y toda es toda”.

La Reforma Judicial viene tan enroscada para Alberto Fernández que hasta los considerados propios le marcan la cancha.

