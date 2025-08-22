En 2025 creció 10% la cantidad de franquicias en Argentina, según los datos relevados por la consultora Franquicias que Crecen. Además, el sector proyecta cerrar 2025 con más de 2.000 marcas en operación y alrededor de 60.000 puntos de venta en todo el país.

Las cifras muestran que el modelo de negocios se mantiene en crecimiento.

En cuanto al número de franquiciantes, el año pasado finalizó con 1.918 marcas y la proyección para este año supera las 2.000, lo que implicaría un crecimiento de entre 7,5 y 8,5 por ciento.

El año pasado, el sistema cerró con 54.800 locales, lo que representó un incremento del 9,4% respecto del año anterior.

En tanto para este año, 2025, se estima que la suba será cercana al 9,8%, llevando el total a casi 60.000 puntos de venta.

Otro dato relevante es que cerca del 90% de las franquicias que operan en el país son de origen nacional.

El resto proviene principalmente de Brasil, Estados Unidos y España.