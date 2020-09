Félix Lonigro, abogado: "La corte en este caso, interviene de forma directa"

Ursula Ures Poda y Jairo Straccia

En comunicación con RePerfilAr, Félix Lonigro, abogado constitucionalista, aclaró el panorama sobre la coparticipación federal y el nuevo decreto. La decisión presidencial, explicó, "es contradictoria con la misma Ley de Coparticipación Federal, que trata a la Ciudad de Buenos Aires como un municipio e inclusive a Tierra del Fuego como un territorio nacional porque es una ley que fue sancionada antes del año 1994 que fue cuando la Ciudad de Buenos Aires adquirió autonomía".

“Nunca se puede decir en la justicia lo que pasa, sobretodo en la Corte porque la Corte en este caso interviene en forma directa y originaria, el juicio no va a pasar por las instancias inferiores sino que va a ir como competencia originaria al máximo tribunal que además después no tiene tiempo ni casos para resolver", dijo.

"Yo creo que, si la corte lo resuelve sin componentes políticos, porque no nos olvidemos que la corte es el órgano más político del Poder Judicial, por lo menos en el manejo de los tiempos políticos, me parece muy claro que esta es una medida arbitraria en perspectiva. No hay que olvidarse que la Constitución Nacional establece, en el año 1994, que cuando se transfieren competencias, funciones o servicios de la Nación a una unidad federativa, en este caso es la Ciudad de Buenos Aires, se debe transferir también los recursos necesarios para que la Ciudad de Buenos Aires pueda funcionar adecuadamente sin servicio.

El abogado remarcó que “acá el tema es si lo que se le transfiere a la Ciudad de Buenos Aires es más o menos de lo que necesita la Ciudad para hacer efectivamente la prestación del servicio de seguridad por la Policía Metropolitana, eso está en discusión". "De cualquier manera y en todo caso, el modo de quitar esto no es por decreto”, agregó.

Aclaró que el decreto que modifica otro decreto “no está bien”. “Todo lo que es materia tributaria, la coparticipación federal lo es, la reasignación de partidas que provienen de los impuestos lo es, debe ser manejado por el Congreso de La Nación. Para eso está la Ley de Coparticipación Federal, la ley 23.548. Y este decreto que dicta el Presidente de la Nación, en realidad es un decreto que si ustedes lo analizan está fundado en el artículo 99 inciso 1. Quiere decir que es un decreto común y corriente”, explicó.

Lonigro dijo que “cuando se inicia una acción judicial de esta naturaleza, lo primero que se hace para evitar el perjuicio es pedir una medida cautelar. Una medida de no innovar para que el tribunal correspondiente, que en este caso es la Corte que actúa como primera y única instancia, frene la decisión hasta que se resuelva el fondo de la cuestión. No hay que olvidarse de esto, la Corte nunca interviene de movida salvo, lo dice la misma Constitución, cuando una provincia es parte. ¿Qué es la Ciudad de Buenos Aires? ¿Es una provincia o no lo es?"

"La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha dicho varias veces ya, o lo venía diciendo, que la Ciudad de Buenos Aires no es una provincia", explicó a Reperfilar. "Por lo tanto no le corresponde la competencia originaria de la Corte. Pero en los últimos dos años cambió la jurisprudencia y por lo tanto ahora la Corte tiene dicho que la Ciudad de Buenos Aires puede ir directamente cuando litiga, puede ir directamente al máximo tribunal".

Mirá el video con la entrevista completa

I. R. A