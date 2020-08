Ginés González García: "Es difícil pensar que la marcha no va a tener consecuencias"

Noticias Relacionadas La oposición buscó capitalizar la marcha del 17A

El ministro de Salud, Ginés González García dijo que la multitudinaria marcha del 17 de agosto fue "una irresponsabilidad absoluta" y prevé que la aglomeración de personas en diversas ciudades del país podría tener consecuencias sanitarias.

“Escuché que algún líder dijo que vayan los adultos mayores, es una irresponsabilidad absoluta en una tragedia que vive el mundo, sabrán por qué lo hacen. Es difícil pensar que no va a tener consecuencias cuando se llama una concentración con una finalidad política”, dijo el ministro en RePerfilAr sobre lo que calificó una “inoportuna” manifestación.

Respecto a la inquietud de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) por el aumento de casos en Argentina Ginés declaró: “La OPS es una buena comentarista de los hechos que ya sucedieron, nosotros fuimos quienes trabajaron y también nos inquietan los casos pero tiene que ver con la política que tuvo la Argentina”.

Reclamos salariales . “Pusimos muchísimos recursos en marcha y le pagamos al sector privado en cualquier parte de la Argentina cualquier tipo de atención vinculada con coronavirus que no tenga sistema de cobertura con lo cual, hemos hecho que el sistema sea único”, declaró el Ministro. “Cualquiera que reclama salarialmente en la Argentina tiene razón”, agregó Ginés sobre los reclamos de los trabajadores de la salud en las marchas contra el gobierno reclamando mejoras salariales y recursos para protegerse de la pandemia.

Diferencias con la Ciudad . En referencia a los dichos de Fernán Quirós sobre la disminución de casos dijo: “Todavía no es sostenida, entiendo que Quiros tenga optimismo”. “La Ciudad de Buenos Aires siente que lo peor ya pasó y la Provincia siente que todavía puede pasar, pero no es tanto lo que abre Buenos Aires ni lo que cierra la Provincia". "Hoy estamos un poquito más tranquilos que hace 10 días, en sentido que hay menos presión y demanda sobre el sistema, no nos sobra nada y tampoco bajamos los brazos porque esto no terminó” concluyó el Ministro de Salud de la Nación.

